Bam Margera a bien changé en 20 ans...

Bam menace de tuer son frère: ascension et déchéance de la star de Jackass

Icône des ados des années 2000, Bam Margera a vécu une lente descente aux enfers. Dernier fait d'arme en date, l'ex-skateur était en cavale et recherché par la police pour avoir menacé de tuer son frère. Récit.

Carl-Philipp Frank Suivez-moi

Bam Margera, ancien skateur rendu célèbre par la série de vidéos Jackass, est en fuite depuis dimanche matin pour échapper à la police. Comment la star de télé-réalité et icône du skate en est-elle arrivée là?

Skate, Vidéo et vidéos de skate

Né en 1979, Bam ne s'appelle pas vraiment Bam, mais Brandon Margera. C'est sa grand-mère qui lui a donné ce surnom à l'âge de trois ans:

«Parce qu'il fonçait toujours volontairement dans les murs»

C'est du moins ce qu'il raconte, en 2005, dans une interview à Big Brother Magazine.

Ses parents sont issus d'un milieu modeste. April, la mère, est coiffeuse, Phil, le père, boulanger. Ce dernier, grand fan de vidéos, suit Bam partout avec sa caméra. Surtout lorsque le gamin vit sa passion: le skate.

Le week-end, Phil emmène son fils dans les différents skateparks de toute la Pennsylvanie, caméra vissée à l'œil. Bam se révèle être un skateur très talentueux. Le soir, ils regardent les enregistrements et le jeune homme finit par faire ses propres montages vidéo.

Il montre les films à ses amis du skatepark local (où il est devenu une petite célébrité locale), mais ils ne suscitent pas un grand intérêt. C'est là qu'il a une idée: il commence à y intégrer les ratés, les chutes et des intermèdes amusants. Et ça plaît. Il a trouvé la recette du succès. Avec le temps, ses vidéos deviennent de plus en plus axées sur la fête et les cascades.

Les débuts du succès

En 1996, le magazine de skate Big Brother publie une vidéo au nom esthétiquement attrayant: Shit. Mélange de séquences de skate et lifestyle, elle montre des gens – souvent à poil – faisant la fête. Leur attitude déjantée (voir franchement débile) enthousiasme les spectateurs, le film devient un classique. Johnny Knoxville fait ses débuts dans la deuxième partie, intitulée sobrement Number two.

Après avoir constaté l'impact culturel (et le succès) des films Shit sur toute une génération, Bam Margera réalise qu'il tourne depuis toujours ce genre de trucs avec ses potes. Il va donc continuer. Cela s'exprime en 1999 avec CKY (Camp kill yourself, en référence au film d'horreur Sleepaway Camp). Le contenu de CKY? Des cascades, des scènes folles, toutes sortes de blagues stupides et imprudentes et, bien sûr, du skate. 👇

Bam Margera saute dans la foule. bild: sc/youtube

Le film fait un tabac et se vend à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires dans les magasins de skate. Bam devient millionnaire. Au total, il y aura quatre films CKY.

Avec «Jackass», le succès absolu

Le succès de CKY attire l'attention du réalisateur des films Big Brother sur Bam. Il invite le jeune homme, désormais âgé de 20 ans, à venir à Los Angeles en été 2000. Là, il le met en contact avec l'équipe de Johnny Knoxville. Ensemble, ils mettent au point l'idée de base de Jackass et la transmettent à un producteur hollywoodien. Les cascades sont folles, plus elles sont folles, mieux c'est, telle est la devise.

Et, en effet, MTV – chaîne alors au top, Internet était encore balbutiant – s'intéresse à l'émission et l'achète. Le premier épisode est diffusé en octobre 2000 et fait l'effet d'une bombe. Il faut dire qu'il n'y a jamais rien eu de tel à la télévision. 👇

Steve-O s'attache un morceau de viande dans le dos et passe au-dessus de crocodiles affamés. Bild: Moviepix

L'émission imprègne toute une génération. L'équipe de Jackass est prête à tout, quelle que soit la peur ou la douleur. Johnny Knoxville se fait bouter le feu devant la caméra. Steve-O saute d'une échelle la tête la première dans une pataugeoire remplie de crottes d'éléphant. Bam Margera est tiré par un 4x4 au bout d'une corde dans le sable du Mexique. Wee Man, atteint de nanisme, court en sous-vêtements à travers la ville. Et ce n'est que quelques exemples, révolutionnaires au passage de l'an 2000.

Jackass reste l'émission la plus populaire de MTV et les recettes des films de CYK continuent d'être colossales. En 2001, le père Phil quitte son travail de boulanger et gère désormais la fortune de son fils en tant que manager – ce, jusqu'à aujourd'hui.

En 2002, Paramount Pictures entre dans la dance et décide de produire un film à partir de la série. Dès la première semaine, Jackass - The Movie rapporte 79 millions de dollars pour un budget de cinq millions. A ce stade-là, les autres membres de l'équipe sont tous devenus riches; Bam, lui, est tout simplement encore plus fortuné.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Après l'arrêt de Jackass sur MTV, Bam obtient sa propre émission: Viva la Bam. Et ceux qui pensaient que l'on ne pouvait pas aller plus loin que Jackass se trompaient.

«Viva la Bam» – le culte du mobbing

Le contenu de Viva la Bam est simple: Bam et ses amis font des conneries et des blague. Les victimes sont généralement la famille de la star, en particulier son oncle Vincent «Don Vito» Margera.

De gauche à droite: Bam Margera, Vincent Roy «Don Vito» Margera, Brandon Novak (ami de Bam) et Phil Margera. Bild: WireImage/gettyimages

La série se radicalise un brin. Bam frappe sans raison son père, qui laisse tout passer stoïquement. Il fait honte à ses parents en public à Paris, lorsque son ami fonce droit dans un panneau publicitaire avec un vélo volé à côté d'eux.

Dans un épisode mémorable, Bam transforme la maison de ses parents (à leur grand désarroi) en un skate park. Dans un autre, il convoque une armée – littéralement – d'acteurs pour y rejouer une scène de la guerre civile américaine.

Dans la deuxième saison (il y en aura cinq), Bam achète pour sa famille (et lui-même) un petit manoire non loin de leur maison d'origine. Il le nomme Castle Bam. Des fêtes sont organisées jour après jour dans la propriété. L'alcool coule à flots et la drogue est sur toutes les tables.

Des années de turbulences

Après l'arrêt de Viva la Bam, la star s'ennuie. Il a entre-temps abandonné sa passion: le skate. MTV ne voulait pas qu'il fasse partie de l'émission. Malgré tout, il est toujours renommé dans le milieu. On le reconnaît sur tous les terrains de skate où on lui demande des autographes. Rien d'étonnant, puisque depuis 2001, on peut le jouer en tant que personnage dans chaque jeu vidéo de la licence mythique Tony Hawk's Pro Skater.

Bam tourne, pendant cette période, ses propres films, dont certains ont du succès d'autres largement moins. C'est à ce moment-là qu'MTV approche à nouveau sa poule aux œufs d'or et décide de tourner une autre série. Cette fois, elle traite de son mariage imminent avec sa petite amie. Elle contient, bien sûr, les conneries et les cascades qui ont fait le succès de la franchise. Après une seule saison, Bam quitte la série, soi-disant parce que MTV exigeait qu'il fasse un enfant afin d'avoir «du matériel pour la deuxième saison».

Bam Margera, Ryan Dunn et Johnny Knoxville sur le tournage de «Jackass : The Movie». Bild: gettyimages/WireImage

L'équipe originale de Jackass se met à plancher sur un autre volet. En 2006, Jackass Number Two sort dans les salles et enthousiasme les foules. Bam Margera y participe, bien sûr. Et ce n'est pas fini, car Jackass 3D (tout est dans le nom) suivra en 2010. Ce film sera le plus gros succès commercial de la série.

En 2011, la vie de Bam est bouleversée. Ryan Dunn, son meilleur ami depuis l'enfance, présent dans tous les films et séries, meurt dans un accident de voiture. Sous l'emprise de l'alcool, il percute un arbre à 255 km/h.

Ce décès déclenche une spirale descendante chez Bam.

Bam «l'épave» Margera

Bam, suite à ce décès, s'enferme des jours dans sa cave, regarde de vieux enregistrements et s'enivre. Il annonce qu'il va tourner un film en l'honneur de Dunn, mais ne le terminera jamais. c'est le début de la descente aux Enfers.

En 2012, il divorce et reprend son ancienne vie: fêtes, alcool et drogues. En 2013, il se remarie avec Nicole Boyd. Elle semble apporter un peu de stabilité à sa vie. Un an plus tard, Bam peut de nouveau faire une émission: Bam's Badass Game Show. Mais c'est un flop et la chaîne l'annule après une saison.

Bam Margera, 2013. Bild: FilmMagic/gettyimages

En 2016, il souhaite changer de vie et s'installe en Estonie avec sa femme. La distance avec son ancienne vie semble lui convenir, il fait du sport et adopte un mode de vie relativement sain. Un an plus tard, il retourne vivre aux Etats-Unis et sa fille Phoenix voit le jour en 2017. Bam devenu papa se serait-il débarrassé de son tempérament de fêtard rebelle et impitoyable? Malheureusement non.

Rapidement, il renoue avec son ancien style de vie. Il va et vient dans les cliniques de désintox. L'alcool et l'héroïne sont ses plus grands vices. En 2019, Bam est contacté par le réalisateur de Jackass pour un quatrième volet de la série de films. Mais il y a deux conditions:

Que Bam reste abstinent pendant le tournage

Qu'il passe régulièrement des tests de dépistage.

Il accepte, mais enfreint rapidement les règles. Jackass Forever sortira tout de même sur grand écran, en 2022, en se passant de Bam Margera, la star déchue désormais. Les autres membres de l'équipe originelle ont, quant à eux, depuis longtemps tourné la page et mènent des vies «normales».

Alors, comment va Bam aujourd'hui? Pas très bien. La spirale descendante se poursuit. Jusqu'à jeudi, il était en cavale, traqué par la police. Pourquoi? Dimanche, il a frappé son frère Jesse à plusieurs reprises et a ensuite menacé de le tuer par balle. Bam a ensuite pris la fuite dans la forêt, derrière la maison, avant de réapparaître pour se rendre.

Les documents judiciaires indiquent que Margera est accusé d'agression simple, de harcèlement et de menaces avec l'intention de terroriser. Son avocat a déclaré, jeudi, qu'il avait plaidé non coupable. L'audience au tribunal est prévue le 25 mai. (adapté par jah)