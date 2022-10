James Corden s'est plaint à plusieurs reprises dans le même restaurant de New York. shutterstock/watson

Le «crétin» James Corden banni brièvement d'un resto célèbre à New York

L'animateur ne peut plus aller manger au Baltazar, institution new-yorkaise. Le propriétaire du restaurant a dit que James Corden était le plus abusif des clients. Depuis, la star s'est excusée.

Voilà ce qu'il se passe quand on est un client célèbre et exécrable. Le restaurant new-yorkais, le Balthazar, véritable institution à Manhattan, a banni l'animateur américain James Corden. Le propriétaire de l'établissement, Keith McNally, a écrit ce lundi 17 octobre sur Instagram: «James Corden est un comédien extrêmement doué, mais un petit crétin d'homme. Et le client le plus abusif envers mes serveurs du Balthazar depuis l'ouverture du restaurant il y a 25 ans.»

Une capture d'écran du compte de Keith McNally, proprio du Balthazar, qui accuse James Corden d'être «un petit crétin d'homme». instagram

Selon le propriétaire qui fait 1500 couverts par jour, l'animateur du Late Late Show était déjà imbuvable dans son ancien établissement, Le Luxembourg, il y a quelques années.

Keith a donné deux exemples: en juin, James Corden a trouvé un cheveu dans son plat. Il l'a montré au manager qui s'est excusé. Mais l'animateur a été extrêmement désagréable et aurait dit:

«Apportez-nous une autre tournée de boissons immédiatement. Et occupez-vous désormais de toutes nos boissons. Dans ce cas, je n'écrirais aucune critique désagréable sur Yelp ou autre» James Corden, cette menace pour la société.

Le Balthazar, restaurant français, est une institution à New York. Des stars comme Anna Wintour y ont leurs habitudes. instagram

Le deuxième exemple est plus récent et remonte au 9 octobre. Keith l'a écrit comme un rapport de police:

«La femme de M. Corden a commandé une omelette aux jaunes d'œufs avec du gruyère et une salade. Quelques minutes après avoir reçu le plat, James a appelé leur serveur, M. K., et lui a dit qu'il y avait un peu de blanc d'œuf mélangé au jaune d'œuf. M. K. a informé le chef de rang, G. La cuisine a refait le plat, mais l'a malheureusement envoyé avec des frites au lieu de la salade. C'est alors que James Corden a commencé à hurler comme un fou sur le serveur: "Vous ne pouvez pas faire votre travail! Vous ne pouvez pas faire votre travail! Peut-être que je devrais aller dans la cuisine et cuisiner l'omelette moi-même!"»

Dans cette anecdote, James Corden s'est visiblement transformé en Karen le temps d'un brunch. Mais c'est parce qu'il est connu et qu'il a l'air toujours sympathique à la télévision que tous les médias people (Just Jared, People Magazine, Vanity Fair, Vulture) se sont emparés de «l'affaire de l'omelette aux jaunes d’œufs». D'ailleurs, n'est-ce pas étrange de commander une omelette de jaunes d'œufs? Normalement, on opte soit pour une omelette classique, soit pour une omelette aux blancs d'oeufs. L'omelette aux jaunes d'oeufs, serait-elle un péché mignon chez les Corden?

En parlant de Karen...

Face à ce bad buzz, trois options s'offraient à l'animateur:

Mettre sa tête sous un coussin et attendre que ça passe.

Changer de cantine et aller terroriser les serveurs d'un autre restaurant français bien meilleur, comme Benoît.

S'excuser platement et reconnaître qu'on a été une Karen.

James Corden en lisant les articles sur lui sur internet.

Il semblerait que James ait choisi cette troisième option. Le propriétaire Keith a écrit sur Instagram comme s'il s'agissait d'un conte de fées: «James Corden vient de m'appeler et de s'excuser. Ayant moi-même déconné plus que la plupart des gens, je crois fermement aux secondes chances.» Finalement, il y a une fin heureuse à cette histoire. Grand respect pour le propriétaire du Balthazar, cet homme clément qui offre des secondes chances aux gens qui ont gravement fauté.

Ce n'est pas la première fois que McNally exclut quelqu'un de son restaurant. En mai dernier, il a également banni l'ancien rédacteur en chef de Vanity Fair, Graydon Carter, pour avoir fait une réservation pour 12 personnes et ne pas s'être présenté. Faut pas le chauffer le Keith.

