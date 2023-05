Hilary Duff avoue suivre parfois le régime de Gwyneth Paltrow. instagram

«Je meurs de faim»: Voici le régime controversé d'Hilary Duff

L'actrice est à la diète sèche et son inspiration n'est autre que Gwyneth Paltrow, la gourou du bien-être qui considère qu'un bouillon d'os, c'est un repas.

Quoi de plus efficace qu'un régime durant lequel on ne mange pas? Demandez à Emily dans Le Diable s'habille en Prada: «C'est mon nouveau régime, je ne mange rien, et quand je sens que je vais m'évanouir, je mange un carré de fromage...» C'est à peu de chose près ce que fait Hilary Duff. L'actrice de 35 ans s'est exprimée dans le podcast du mannequin Molly Sims et son mentor n'est autre que Gwyneth Paltrow.

«Parfois, j'essaie - vous savez, Gwyneth a eu des problèmes pour avoir dit ça - mais parfois j'essaie de boire du café le matin et de me priver de nourriture, mais je meurs de faim.» Ne faites pas comme Hilary Duff et mangez le matin si vous le souhaitez.

En mars, Gwyneth Paltrow avait été violemment critiquée après avoir raconté sa routine alimentaire au micro de Will Cole dans le podcast The Art of Being Well. Elle expliquait qu'elle pratiquait le jeune intermittent et que le midi, elle ne mangeait qu'une soupe verte ou un bouillon d'os.

Hilary Duff a admis qu'elle suivait le régime controversé de Gwyneth surnommé «régime de famine» en précisant qu'elle «se réveille vraiment affamée».

Quand elle ne se nourrit pas d'air et de soleil, elle aime faire frire des rondelles de chou-fleur qu'elle accompagne d'une salade d'œufs, d'avocat ou de saucisse végane, raconte-t-elle dans ce podcast.

L'ancienne star de Disney Channel est mère de trois enfants, alors quand elle prépare leurs repas, elle avoue qu'elle a de la peine à se contrôler:

«Pour être honnête, je mange un nugget de poulet le matin pendant que je prépare les repas et qu'il en reste un.» Sacrilège!

En termes d'activité physique, la star de How I Met Your Father dit s'entraîner avec un coach. Elle se concentre sur l'entraînement par intervalles de haute intensité (HIIT), une méthode bien connue pour faire fondre les kilos.

L'actrice, qui a été anorexique dans sa jeunesse, a toujours été honnête concernant son rapport à la nourriture. Elle s'est confiée à maintes reprises sur ses troubles alimentaires d'ado-star, notamment quand elle était sous les feux des projecteurs avec la série Lizzie McGuire et qu'elle se considérait comme «grosse» comparée aux autres actrices.

Quant à Gwyneth, elle avait clarifié les choses sur Instagram après la polémique du bouillon d'os en expliquant que ce n'était pas ce qu'elle consommait quotidiennement et qu'il y avait même des jours où elle mangeait des frites. Wow! Quelle vie de déglingue.

