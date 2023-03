Gwyneth Paltrow s'est confiée dans un podcast: «J'adore la thérapie à l'ozone par voie rectale!» Image: instagram / watson

La dernière lubie de Gwyneth Paltrow? L'ozone dans le rectum

La gourou du bien-être chelou, connue à une époque pour faire des films, nous a pondu un nouveau concept: la thérapie à l'ozone par voie rectale.

Après les fumigations du vagin, la bougie senteur minou (je ne parle pas d'un petit chat trop chou qui ronronne), voilà que Gwyneth Paltrow nous balance la thérapie à l'ozone par voie rectale. Celle qui tient Goop.com, un blog avec des conseils médicaux pas validés par l'OMS, a donc poussé le vice encore plus loin. Jusque dans le... Bref, j'y viens.

«On a même un logo en LEDs au bureau, yaaay!» Image: instagram @gwynethpaltrow

C'est dans le podcast The Art of Being Well (en français «L'art du bien-être», qui porte assez mal son nom vu ce qui va suivre) que la gourou a fait de nouvelles révélations concernant sa routine bien-être. Interrogée sur sa pratique la plus bizarre, ou méconnue, Gwyneth Paltrow a révélé au micro de Will Cole avoir notamment eu recours à la thérapie à l'ozone par voie rectale.

«C'est très bizarre, mais ça m'a été très utile» Gwyneth Paltrow au micro de Will Cole dans le podcast The Art of Being Well.

Elle n'explique pas en quoi se faire souffler de l'ozone (le gaz, pas le groupe roumain qui chante sur une aile d'avion) dans le rectum est «very helpful», mais Will Cole, qui est par ailleurs un ami de la star, rétorque simplement «c'est un bon moment, un bon vendredi soir».

Une daily routine qui donne pas super envie

Dans ce podcast qui dure 66 minutes (ressenti: 3 ans), Gwyneth Paltrow raconte aussi sa journée. Elle dit manger tôt le soir, vers 18 heures, 18 heures 30, pour avoir fini à 19 heures. Elle ne mange plus rien jusqu'au lendemain midi, pratiquant le jeûne intermittent. Et pour tenir?

«Le matin, je prends quelque chose qui ne fait pas monter ma glycémie, donc je prends du café, un jus de céleri avec du citron, de l'eau citronnée...» Gwyneth Paltrow au micro de Will Cole dans le podcast The Art of Being Well.

Pour le lunch, elle mange une soupe verte, ou un bouillon d'os. La gourou du bien-être étrange précise faire ensuite une heure de sport, comme de la marche ou du pilates, puis un sauna de 30 minutes (sauf quand elle n'a pas le temps, la pauvre).

Gwyneth Paltrow tape la pose à côté de sa cuisinière, un appareil qu'elle a utilisé deux fois en 2018. Image: instagram @gwynethpaltrow

«Mon corps n'est pas naturellement doué pour la détox» Gwyneth Paltrow au micro de Will Cole dans le podcast The Art of Being Well.

La bonne nouvelle, c'est qu'il y a, comme elle le souligne, plein de fermes locales qui vendent des légumes de saison. Ouf. Because «we're in California, you know...».

«Je suis très paléo...» Gwyneth Paltrow au micro de Will Cole dans le podcast The Art of Being Well.

Gwyneth Paltrow se confie aussi sur sa peur d'éliminer de son régime alimentaire tous les ingrédients qui font plaisir. Heureusement pour elle qu'il lui reste son jus de céleri pour se raccrocher à la vie.

Elle sait aussi proposer de super salades. 👇🏽

Des vitamines en intraveineuse

Pendant l'enregistrement de cet interminable podcast, la gourou s'envoie une petite intraveineuse, car la vie, c'est fatigant. Will Cole souligne qu'elle dirige une entreprise, that's why. (Ah, bah on se réjouit de voir la prochaine AG de Credit Suisse sous intra «parce que c'est pas facile, tout ça...»)

La pauvre dame n'est manifestement pas constituée comme tout le monde:

«À cause de mon métabolisme, je manque de certaines vitamines. Là, comme j'ai pris l'avion, you know...» Gwyneth Paltrow au micro de Will Cole dans le podcast The Art of Being Well.

Elle clame adorer les intraveineuses. La gourou a même des préférences: le glutathion et la phosphatidylcholine, qui sont, dit-elle, assez difficiles à trouver. On dirait qu'elle parle de ses goûts préférés en matière de clopes électroniques.

La peinture dorée, elle se la met en intra aussi? Image: instagram @gwynethpaltrow

Une vision du bien-être qui ne fait pas rêver

Les internautes ne sont pas tendres à propos de son alimentation. Sous une séquence partagée sur TikTok par Will Cole, les commentaires, plus acides qu'un jus de céleri au citron, pleuvent.

«Son régime ressemble à la préparation pour une coloscopie»

«Donc le café et le bouillon d'os, c'est un repas maintenant»

«Elle fait une détox pour nettoyer quoi puisqu'elle ne mange rien?»

«C'est trop dystopique et bizarre. On dirait un épisode de Black Mirror»

«Tous ceux qui se demandent pourquoi elle a besoin d'une détox... Bah pour se nettoyer des intraveineuses, manifestement»

Sous la dernière publication Instagram de Gwyneth Paltrow, les internautes saluent avec ironie sa promotion des troubles alimentaires. Des critiques que semblent totalement ignorer la star.

