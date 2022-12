Milla Jasmine a déménagé à Dubaï. A ne pas confondre avec Maeva Ghennam, qui vit également à Dubaï (elles se ressemblent mais il y a des nuances.) instagram

People

Milla Jasmine annonce être enceinte et révèle un triste secret

En plus d'exhiber son ventre rond sur Instagram, la candidate de télé-réalité française a raconté à ses fans une douloureuse épreuve.

Dimanche 11 décembre 2022, Milla Jasmine, la candidate de télé-réalité qui a participé, entre autres, aux Marseillais vs Le reste du Monde (W9), a annoncé la nouvelle à ses fans par le biais d’une vidéo postée sur Instagram. Elle est enceinte de son premier enfant, fruit de son union avec un certain Lorenzo, un homme dont elle a toujours pris soin de dissimuler l'identité. Mais peu avant, le couple a vécu un drame qu'il a jusqu'ici gardé secret.

Au début de la séquence, la jeune femme de 33 ans apparaît dans un lit d'hôpital. «Il y a plusieurs mois, j'ai été hospitalisée, j'avais mal au ventre, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Les médecins m'ont dit que je devais me faire opérer en urgence parce que j'étais entre la vie et la mort», peut-on l’entendre dire en voix off.

«J'ai perdu mon bébé» poursuit-t-elle en dévoilant l'échographie de son futur bébé.

Vidéo: instagram

Dans la suite de sa vidéo, Milla Jasmine revient sur ce qu'elle a traversé.

«Cela a été une épreuve très difficile pour moi. Mais heureusement que mes amis étaient là, mon mari, ma famille et petit à petit, j'ai commencé à retrouver le sourire, à reprendre goût à la vie, malgré cette épreuve qui était très difficile pour moi.»

La Française installée à Dubaï montre désormais son ventre arrondi et commence à demander à ses followers des conseils autant sur ce qu'elle doit manger que sur des lits pour bébé.

Des messages de félicitations

Dans la section des commentaires, ses abonnés ont été nombreux à lui envoyer des «bravo!». Plusieurs candidats de télé-réalité comme Benjamin Samat, Manon Marsault, Aurélie Preston, Maddy Burciaga ou encore Sarah Fraisou l'ont également félicité pour cette grande nouvelle.

Maeva Ghennam nue sur Instagram à cause de sa mère:

Vidéo: watson

Manon Tanti n'aurait pas dû faire ce TikTok en anglais: