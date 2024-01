Adan Canto, star de Netflix, est décédé

«C'est un acteur merveilleux et un ami cher, nous avons été honorés de l'avoir au sein des familles Warner Bros. Television et FOX Entertainment depuis ses débuts aux Etats-Unis dans "The Follow" il y a plus de dix ans. Plus récemment, il a illuminé l'écran dans "The Cleaning Lady" avec une performance puissante qui mettait en valeur son talent artistique, sa portée, sa profondeur et sa vulnérabilité. Il s'agit d'une perte insondable et nous pleurons aux côtés de son épouse Stéphanie, de leurs enfants et de leurs proches. Adan nous manquera beaucoup.»

Warner Bros. Television et FOX Entertainment dans une déclaration pour The Hollywood Reporter.