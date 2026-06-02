Odermatt: «C'est l’une des plus grandes déceptions de ma carrière»

Le Nidwaldien Marco Odermatt se livre dans une longue interview sur sa baisse de motivation, ses déceptions sportives et son avenir en slalom géant.

François Schmid-Bechtel et Martin Probst / ch media

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Marco Odermatt, vous avez repris, début mai, la préparation en vue de la nouvelle saison après de courtes vacances. Auriez-vous aimé vous accorder une pause plus longue?

Je crois que presque personne n’est contre des vacances plus longues. Mais j’ai l’habitude. C’est similaire chaque année: la saison se termine, on a quelques semaines de libre, puis tout recommence.



Recommence-t-on aussi à réfléchir ou à se remettre en question?

Non, pas vraiment, du moins pour le moment. La saison est terminée, et on repart de zéro. Il ne se passe pas encore grand-chose dans la tête. Ça vient, si cela vient, plutôt juste avant le début de la saison, quand les choses redeviennent concrètes.

Craignez-vous que le manque de motivation revienne?

Je ne vois pas de quoi vous parlez.



La saison dernière, vous aviez reconnu avoir eu des doutes.

Oui, mais ce n’était pas en été, c’était juste avant le début de saison à Sölden.

Mais lors des finales de la Coupe du monde, vous avez dit n’avoir, pour la première fois, plus envie de skier. Cela vous a-t-il préoccupé après coup?

Non. C’était comme ça. Le manque d’envie s’est aussi ressenti dans le résultat. Cela peut arriver.

«Et ce ne sera certainement pas la dernière fois que mon envie de courir sera limitée»

Etiez-vous soulagé que la saison se termine?

Oui, et c’est logique. C’est comme ça chaque année. Nous concentrons notre énergie jusqu’aux finales et, une fois que c’est terminé, la tension retombe. Cette année n’a pas été différente des autres, même si janvier a été très intense avec beaucoup de courses.

Vous êtes-vous parfois senti comme un hamster dans sa roue?

Non, pas vraiment. Bien sûr, tout s’enchaîne sans arrêt, mais cela fait partie du sport. Je ne le ressens pas ainsi.

Vos très bons amis de l’équipe de géant, comme Thomas Tumler, Gino Caviezel et Justin Murisier, sont tous un peu plus âgés que vous. Quel rôle cela joue-t-il dans votre vision des choses?

Je suis évidemment conscient que nous ne resterons pas éternellement dans cette configuration. C’est pourquoi je peux très bien imaginer que ma carrière en slalom géant se termine plus ou moins lorsque mes collègues prendront leur retraite. Comme pour tout dans la vie: quand on fait les choses avec de bons amis et pas seulement avec des collègues, on y prend beaucoup plus de plaisir.

Marco Odermatt avec son ami Justin Murisier. image: keystone

Pouvez-vous imaginer une vie de skieur sans vos bons copains?

Ces trois-là ne sont pas mes seules références importantes dans l’équipe. J’ai aussi un très bon ami dans l’équipe de vitesse avec Marco Kohler.

Y a-t-il aussi des moments de solitude dans cette vie intense?

Non. Il se passe trop de choses et la cohésion dans l’équipe est trop forte pour se sentir seul.

Partout où vous allez, vous êtes au centre de l’attention. Est-ce la face sombre que vous devez accepter?

Oui. Je peux bien sûr m’en énerver, mais cela ne changerait rien. Entre-temps, j’ai appris à vivre avec.



«Cela fait partie du jeu»

Comment les personnes de votre entourage vivent-elles votre popularité?

Elles ont grandi avec cela, tout comme moi. Ce n’est pas arrivé du jour au lendemain. Au fil des années, cela a pris de plus en plus d’ampleur, et on s’y est habitué.

Trouvez-vous encore des lieux de retrait en Suisse?

Chez moi. Et, dans une certaine mesure, en pleine nature et au milieu du lac.

Avez-vous conscience que cette attention restera probablement même après votre carrière, sans doute jusqu’à votre mort?

C’est vrai. Je n’y avais encore jamais vraiment réfléchi, mais ce sera probablement le cas, et ce n’est pas positif pour moi.

Marco Odermatt lors de notre interview. image: zvg/Electrolux

S’expatrier serait-il une option pour y échapper?

Non, parce que j’aime trop être chez moi et auprès de mon entourage.



Vous aimez l’eau, vous avez un bateau sur le lac des Quatre-Cantons. Faites-vous parfois de la plongée en vacances?

Oui, cela m’est arrivé. J’aime à peu près toutes les activités dans et sur l’eau. Mais je n’en pratique aucune de manière très intensive.

Quels ont été vos plus beaux moments depuis les finales de la Coupe du monde?

Il y en a beaucoup. C’était agréable de profiter à nouveau de mon appartement. J’ai aussi fait du ski dans la poudreuse et une belle sortie en ski de randonnée. Et nous avons eu de super fêtes de fin de saison ainsi que de belles vacances.

Pendant cette phase plus calme, pouvez-vous parfois rester une journée sans faire de sport?

Même en vacances, une journée dure 24 heures, donc on peut toujours faire quelque chose. En avril, j’ai en réalité fait beaucoup de sport. Des disciplines pour lesquelles je n’ai autrement pas le temps, comme la randonnée, les sports nautiques ou justement le ski de randonnée.



Mais pouvez-vous passer une journée à la plage sans rien faire du tout?

Ce serait possible, mais sans aucune occupation, je m’ennuie vite. J’ai généralement besoin de faire un petit quelque chose.

Vous êtes considéré comme un homme extrêmement ambitieux. Existe-t-il un sport que vous pratiquez sans objectif de performance?

Cet état d’esprit qui consiste à vouloir réussir le mieux possible tout ce que l’on fait est profondément ancré en moi. Je ne peux pas aller sur un terrain de golf en me disant que le résultat de mon coup n’a aucune importance.

Donc même au golf, il faut gagner?

Non, parce que je suis trop mauvais (Rires). Mon seul objectif est de jouer aussi bien que possible, d’avoir de bonnes sensations.

Puisqu’on parle de bonnes sensations: vous répétez souvent combien il est important de savourer les succès. Avez-vous suffisamment laissé de place à cela la saison dernière?

Cela passe souvent au second plan. Le bon moment serait en réalité le soir même après une victoire. Mais la plupart du temps, notre programme est tellement chargé qu’il n’y a pas de temps pour cela. Même après les finales de la Coupe du monde, on remonte immédiatement sur les skis pour faire des tests, puis une centaine d’obligations nous attendent à la maison. Ensuite viennent les vacances, mais là, pour une fois, on ne souhaite plus penser au ski.

Vous avez dit avoir moins fêté vos succès que les saisons précédentes.

C’est vrai. Quand on gagne pour la première fois, le sentiment est beaucoup plus intense, ne serait-ce que parce que cela peut ne se produire qu’une fois.

Quand vous gagnez Adelboden pour la cinquième fois, ce n’est plus la même chose que la première.

J’ai aussi cinq ans de plus maintenant. Et il me reste encore quelques objectifs. Il y a par exemple la descente de Kitzbühel, qui n’a lieu que deux semaines plus tard et qui devient immédiatement la priorité après Adelboden.

Odermatt, roi d'Adelboden. image: Keystone

Regrettez-vous parfois cette insouciance d’il y a cinq ans?

Oui, bien sûr. Je pense que tout le monde ressent cela un jour dans sa vie: le désir de revenir aux débuts, quand tout était nouveau et excitant.

«Un jour, je conclurai probablement que mes deux premières saisons réussies ont été les plus belles»

Comment faites-vous pour ne rien perdre de votre envie de gagner, même après un cinquième succès à Adelboden?

Je ne le sais pas exactement moi-même. Avant le début de saison, je ne ressentais pas cette faim comme d’habitude. Mais elle est revenue à temps, puis elle s’est de nouveau atténuée vers la fin de la saison. Ce sera pareil la saison prochaine. Ma faim de victoire diminuera probablement encore au cours des deux, trois, quatre, cinq, six prochaines années; Dieu sait combien de temps je skierai encore. Il y a trois ans, elle concernait peut-être 30 courses, la saison dernière 25 et la prochaine peut-être 20. Logiquement, l’envie est plus forte pour les courses prestigieuses que pour un super-G à Kvitfjell. Mais cela ne me dérange pas. Je n’ai pas besoin de gagner chaque course jusqu’à mes 40 ans.

Les lacunes dans votre palmarès jouent-elles un rôle? Le fait de ne pas avoir encore gagné la descente de Kitzbühel nourrit-il votre motivation?

L’absence de victoire sur la Streif aide certainement à maintenir cette faim. Les objectifs encore non atteints ne sont pas le seul facteur de motivation, mais c’en est un important.

Les minutes qui ont suivi le moment où Giovanni Franzoni vous a soufflé la victoire à Kitzbühel pour 7 centièmes ont-elles été les plus difficiles de l’hiver?

Que signifie «difficiles»?



Vous terminez deuxième de la descente la plus difficile au monde, à un rien de la victoire.

Personne n’est mort, je ne me suis pas blessé et rien de grave ne s’est produit. Tout est relatif.



«Mais c’était certainement l’une des plus grandes déceptions de ma carrière»

Parvenez-vous à tourner la page après des déceptions?

Je ne sais pas si je suis particulièrement bon pour cela. Jusqu’à présent, je n’ai simplement presque jamais connu de longues périodes sans succès. Souvent, quelque chose de positif arrive rapidement après.



Moins il reste d’objectifs, plus la pression pour les combler est grande: cette équation est-elle juste?

La saison dernière, je n’étais pas plus nerveux que d’habitude avant Kitzbühel. Aucun autre athlète en Coupe du monde n’est dans la situation d’avoir déjà presque tout gagné. Nous parlons ici d’un problème de luxe. Si, l’hiver prochain, je ne gagne pas à Kitzbühel, encore une fois, mais que je triomphe une cinquième fois à Wengen et une sixième fois à Adelboden, le monde ne s’écroulera pas.

Eprouvez-vous parfois de la compassion pour vos adversaires?

Si vos adversaires vous font pitié, alors vous n’avez rien à faire dans le sport de haut niveau.

Comprenez-vous que certaines personnes estiment que votre bilan olympique (deux médailles d’argent, une de bronze) ne correspond pas totalement aux attentes? Ou cela vous agace-t-il?

Les deux. Mon objectif était de gagner l’or. Il est logique que tout le monde attende cela de moi et que les gens ne soient pas complètement enthousiastes si cela ne fonctionne pas.

«Mais parler de mauvais Jeux olympiques après trois médailles, cela, j’ai plus de mal à le comprendre»

Les personnes qui comptent pour vous savent remettre cela en perspective, ce qui est probablement l’essentiel.

Oui, mais après chaque course olympique, il y avait malgré tout chez moi et dans mon entourage un petit pourcentage de déception parce que l’or n’était pas au rendez-vous. Sur le plan émotionnel, nous ressentons tous les choses de manière similaire. Quand je ne gagne pas, je ne suis pas totalement heureux. C’est comme ça.

Vous affrontez des pères de famille. Pouvez-vous imaginer faire partie du cirque de la Coupe du monde avec votre propre famille?

Avec la manière dont je veux pratiquer ce sport, et dont je dois le pratiquer pour rester au niveau souhaité, cela n’est pas envisageable.

Marco Odermatt et sa petite amie Stella. image: keystone

Beat Feuz l’a fait vers la fin de sa carrière. Cela serait-il envisageable pour vous si vous ne disputiez plus que les disciplines de vitesse?

Si je ne disputais plus que les courses de vitesse et réduisais mon engagement dans d’autres domaines, ce serait envisageable, oui.

Existe-t-il un calendrier pour retirer le slalom géant de votre programme?

Je souhaite encore gagner le globe du slalom géant la saison prochaine. Mais il est tout à fait possible que ce soit la dernière année où je poursuive cet objectif. Cela ne veut pas dire que je ne ferai plus du tout de géants ensuite. Mais peut-être seulement cinq courses sur dix.

«Or, dans ces conditions, on ne gagne pas de globe»

Mais une huitième victoire à Adelboden?

Il y a de fortes chances que je continue à y participer encore quelques fois.

Le désir de fonder une famille est-il déjà d’actualité?

Je veux avoir des enfants un jour, mais il n’y a aucune urgence. J’ai 28 ans, ma compagne a quelques années de moins. Cet objectif est encore très lointain pour nous.