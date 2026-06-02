variable, orageux18°
DE | FR
burger
Suisse
Météo

Premier bilan des gros orages qui se sont abattus sur la Suisse

Premier bilan des gros orages qui se sont abattus sur la Suisse

Selon MétéoSuisse, des rafales de vent atteignant 114 km/h et d'importantes précipitations ont également balayé le pays.
02.06.2026, 19:4102.06.2026, 19:41

Près de 7500 éclairs se sont abattus sur la Suisse mardi jusqu'en début de soirée. Selon MétéoSuisse, des rafales de vent atteignant 114 km/h et d'importantes précipitations ont également balayé le pays.

C'est dans le canton de Berne qu'on a enregistré de loin le plus grand nombre d'éclairs, soit 1321, selon le bilan établi par l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse). Venaient ensuite les cantons de Saint-Gall (699 éclairs) et de Lucerne (666 éclairs). Selon le classement de MétéoSuisse, c'est le canton de Schaffhouse (13 éclairs) qui a enregistré la plus faible activité.

Ce vol de la Rega fait le buzz, mais «n’a rien d’exceptionnel»

Le Tessin a connu de fortes précipitations, avec un pic de 76,4 millimètres à Stabio. De violentes rafales de vent ont également été enregistrées. A Bad Ragaz (SG), le vent a atteint une vitesse de 114 kilomètres à l'heure.

Dans le canton de Berne, le violent orage a perturbé le trafic ferroviaire entre Berne et Thoune. Un arbre tombé a bloqué la voie, entraînant des annulations et des retards sur plusieurs lignes de RER. (ats/fv)

L'actu en Suisse c'est par ici
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
6
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
de Sven Papaux
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
de Alexandre Cudré
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
de Antoine Menusier
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
2
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex
Thèmes
Le parc naturel et animalier de Goldau a de nouveaux petits!
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Juifs et musulmans de Fribourg trouvent un accord pour leurs défunts
Au cimetière Saint-Léonard, un nouveau règlement communal veut proposer des espaces dédiés aux communautés concernées. Il a été conclu entre la Ville de Fribourg et les communautés israélites et musulmanes.
La Ville de Fribourg et les communautés israélites et musulmanes ont conclu des conventions, à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau règlement du cimetière Saint-Léonard en début d'année. De grandes tombes conventionnées pourront accueillir plus de huit corps dans un secteur défini ainsi que l’inhumation perpétuelle. Le compromis est salué par la communauté israélite.
L’article