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Le sociologue français Edgar Morin s'est éteint

Le sociologue français Edgar Morin s'est éteint

French philosopher Edgar Morin arrives for a state dinner at the Royal Palace in Rabat on October 29, 2024, as part of a three-day state visit by France&#039;s President Emmanuel Macron to Morocco. (P ...
Le centenaire à Rabat, au Maroc en 2024.Image: ludovic marin / AFP
Le sociologue et philosophe Edgar Morin est décédé vendredi à l'âge de 104 ans. Celui qui se considérait comme un «braconnier du savoir» était une figure majeure de la vie intellectuelle française.
30.05.2026, 09:24

Géant de la pensée marqué politiquement à gauche, il était l'auteur d'une oeuvre très diverse, connue bien au-delà de la France. Elle se positionne à contre-courant de la sociologie traditionnelle et se présente comme une réflexion sur l'humain à partir des données de la science.

«Jusqu'à ses derniers jours, il est demeuré attentif au monde, aux autres, et aux grands enjeux humains qui ont nourri sa pensée»
Son épouse, Sabah Abouessalam Morin

«Aujourd'hui, le vide qu'il laisse est immense. Mais son courage, sa fidélité aux êtres et aux idées, son exigence morale et son espérance continuent de nous accompagner», a-t-elle ajouté.

Malgré son grand âge, Edgar Morin était toujours présent et écouté dans le débat intellectuel. Car ses réflexions sur le changement de nos modes de vie, alors que s'accélère la mondialisation, disent beaucoup sur notre époque.

Briser les frontières

Docteur honoris causa de 38 universités étrangères, dont celle de Genève, il a écrit une quarantaine d'ouvrages, largement traduits.

L'originalité de ce juif laïc a été de refuser la parcellisation de la connaissance, au profit d'une vision culturelle et scientifique pluridisciplinaire. À la fois historien, philosophe et scientifique, il a tenté de briser les frontières entre les disciplines.

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Dans le cinquième volume de son maître-livre, qui en compte six, La Méthode, il écrivait: «Plus nous connaissons l'humain, moins nous le comprenons. Les dissociations entre disciplines le fragmentent, le vident de vie, de chair, de complexité et certaines sciences réputées humaines vidangent même la notion d'homme».

Edgar Nahoum était né enfant unique le 8 juillet 1921 à Paris, dans une famille juive originaire de Salonique en Grèce, émigrée à Paris. En 1941, il rejoint le Parti communiste et entre dans la Résistance sous le pseudonyme de Morin.

Il frappe les esprits en publiant Autocritique en 1959, qui relate son exclusion du PCF, dont il a été un des cadres. Il raconte aussi ses propres aveuglements face au stalinisme. Il est aussi à cette époque l'un des fondateurs du comité des intellectuels contre la guerre d'Algérie. (ats)

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