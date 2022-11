Chris Hemsworth a un risque élevé de développer la maladie d'Alzheimer. Image: AP

Chris Hemsworth a un risque élevé de développer cette maladie grave

L'acteur a annoncé faire une pause dans sa carrière pour se consacrer à sa famille. Il a découvert qu'il avait un risque élevé de développer la maladie d'Alzheimer.

C'est une annonce qui va briser le petit cœur des fans de l'acteur: Chris Hemsworth est prédisposé à la maladie d'Alzheimer après avoir appris qu'il avait deux copies du gène ApoE4, hérité de ses deux parents. Cela a été confirmé par un test génétique qu'il a effectué dans le cadre de sa série-documentaire Limitless sur Disney+ dans laquelle il montre via différents défis comment vivre plus sainement et comment se battre contre le vieillissement.

La séquence où il apprend sa prédisposition:

Vidéo: instagram

Il était initialement prévu que l'acteur reçoive les résultats de ses tests génétiques en direct devant la caméra - mais Darren Aronofsky, le créateur de la série documentaire, lui a d'abord dit en privé.

Ces tests montrent qu'il fait partie des 2 à 3% de la population qui ont jusqu'à dix fois plus de risques de développer la maladie que ceux qui ne possèdent pas les deux copies du gène. Mais Chris Hemsworth a précisé qu'il ne s'agissait pas d'un diagnostic: «Ce n'est pas un gène prédéterminé, mais c'est une forte indication.»

Une nouvelle qui a incité l'acteur australien de 39 ans à faire une pause dans sa carrière pour profiter de sa famille. «Ce n'est pas comme si on m'avait donné ma démission», a déclaré l'Australien dans une interview pour Vanity Fair - mais il a assuré que le travail sur la série dans laquelle il teste son corps et explore les moyens de vivre plus longtemps et en meilleure santé «a vraiment déclenché quelque chose en moi pour vouloir prendre du temps libre.»

Chris Hemsworth, à gauche, et le directeur du documentaire Limitless Darren Aronofsky. Image: AP Invision

Chris Hemsworth a déclaré à Vanity Fair qu'il voulait aider son public à mieux connaître et comprendre comment prendre des «mesures préventives». Le père de trois enfants a également confirmé au magazine que son grand-père était actuellement traité pour la maladie d'Alzheimer.

«Ce qui m'importait, c'était de ne pas manipuler le sujet, de ne pas le dramatiser et de ne pas en faire une sorte de tentative d'empathie ou autre pour le divertissement» Chris Hemsworth

L'acteur sera à l'affiche de Furiosa, la préquelle qui retrace la vie du personnage du même nom dans Mad Max Fury Road dont la sortie est prévue en 2024. Chris Hemsworth a déclaré terminer la tournée médiatique de Limitless, ainsi que ses autres contrats avant de rentrer chez lui, à Byron Bay en Australie.

La bande-annonce de Limitless

