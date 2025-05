Une micro-lune va animer le ciel suisse

«Chaque Pleine Lune en Scorpion est une invitation à la transformation. Ce signe d’Eau est celui de la magie de l’alchimie et du chaudron qui bout en nous pour métamorphoser les choses.

Mais cette année, c’est d’autant plus le cas avec un contexte cosmique bouillonnant. Les astres en signe de Feu nous encouragent à suivre nos tripes et à poursuivre nos désirs coûte que coûte. Uranus en Taureau, elle, accentue cette envie de prendre un nouveau tournant.»