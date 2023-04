Chris Hemsworth va probablement rendosser le rôle de Thor. Image: EPA AAP

Chris Hemsworth va tourner moins de films pour une très bonne raison

Après avoir appris sa prédisposition à la maladie d'Alzheimer, l'acteur a annoncé qu'il allait accepter moins de rôles au cinéma.

L'interprète de Thor est-il sur le point de raccrocher son marteau? C'est en tout cas dans ce sens que la carrière d'acteur de Chris Hemwsorth va. L'Australien de 39 ans a déclaré qu'il allait ralentir la cadence, mais qu'il ne prenait pas pour autant sa retraite.

Il a appris en novembre dernier qu'il était génétiquement prédisposé à la maladie d’Alzheimer. Une triste nouvelle qu'il avait découvert en tournant Limitless, une série-documentaire produite par Disney+ et National Geographic dans laquelle il montre via différents défis comment vivre plus sainement et plus longtemps.

Chris Hemsworth avait déjà annoncé faire une pause dans sa carrière, mais on sait dorénavant quels projets il va probablement mener à bout. Il va endosser à nouveau son personnage de Thor dans un nouvel opus, rôle qu'il incarne depuis maintenant 12 ans. Pas d'emballement, Thor 5 n'a pas encore été annoncé par Marvel. Si un cinquième film voit le jour, il ne sortira probablement pas avant plusieurs années. Chris Hemsworth devrait également apparaître dans un biopic inspiré de la vie du lutteur Hulk Hogan.

Mais après ces deux films, il aurait mis tout autre projet entre parenthèses. «Il ne prévoit pas d'accepter beaucoup de rôles à cause de la maladie d'Alzheimer», affirme une source à Page Six.

Dans une interview pour Vanity Fair, Chris Hemsworth a souligné qu'il ne s'agissait pas d'un diagnostic, mais simplement d'un signe que la maladie neurodégénérative est plus susceptible d'être présente dans son avenir que dans celui de la plupart des gens. Autrement dit, il a huit à dix fois plus de chances de souffrir d’Alzheimer qu’une personne moyenne.

