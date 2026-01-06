larges éclaircies-5°
Le cinéaste hongrois Béla Tarr est mort à 70 ans

Le maître du cinéma hongrois est mort

Le cinéaste hongrois Béla Tarr est décédé à 70 ans, laissant une œuvre radicale marquée par le noir et blanc et une critique sociale implacable.
06.01.2026, 15:5606.01.2026, 15:56

Le légendaire cinéaste hongrois Béla Tarr, connu pour ses plans-séquences et ses films en noir et blanc dépeignant des paysages désolés, est décédé mardi à l'âge de 70 ans. Son décès a été annoncé par l'agence de presse nationale MTI relayant un message de la famille.

Le maître du cinéma hongrois, mort à la suite d'une longue maladie, est connu pour son oeuvre souvent sombre, dont «Satantango» (1994), une fresque de sept heures sur l'effondrement du communisme en Europe de l'Est et son déclin matériel et spirituel, adapté du roman du lauréat du prix Nobel de littérature Laszlo Krasznahorkai, son collaborateur régulier.

(FILES) Hungarian film director and screenwriter Bela Tarr poses with his honorary award trophy during the 36th European Film Awards ceremony in Berlin, on December 9, 2023. Legendary Hungarian filmma ...
Le cinéaste hongrois Béla Tarr est mort à 70 ans.Image: AFP

Né le 21 juillet 1955 dans la ville de Pecs, dans le sud-ouest de la Hongrie, Béla Tarr a tourné son premier film amateur sur des travailleurs roms à l'âge de seize ans, laissant déjà poindre son engagement social. Six ans plus tard, en 1977, il réalisait son premier long métrage, Nid familial, avec le soutien d'un studio de cinéma expérimental, le Bela Balazs.

Il est l'auteur du premier long métrage indépendant hongrois, Damnation, projeté au Festival international du film de Berlin en 1988, film coécrit avec László Krasznahorkai.

Tarkovski hongrois

«J'ai eu la chance de trouver mon chemin pour survivre: faire des films, c'est mon truc à moi», déclarait-il en 2005 au journal français Le Figaro. Celui qui était souvent présenté comme «le Tarkovski hongrois» a aussi tourné «Macbeth» en 1982 et «Les Harmonies de Werckmeister», présenté avec succès à Cannes en 2000.

Après son dernier long métrage, The Turin Horse, en 2011, il avait annoncé prendre sa retraite, ne réalisant par la suite que deux courts métrages, préférant désormais enseigner le cinéma en Hongrie, en Allemagne et en France. (jah/ats)

