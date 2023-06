«Tout le monde ment» Amy Schumer balance sur les stars sous Ozempic

Amy Schumer. Image: Shutterstock

People

«Tout le monde ment»: cette star balance sur le régime controversée d'Hollywood

L'actrice a été cash sur le plateau d'Andy Cohen. Elle est l'une des rares stars hollywoodiennes à avouer avoir essayé l'Ozempic, médicament «miracle» et controversé pour perdre du poids.

Plus de «Société»

Ozempic est au bout de toutes les lèvres. Nous, les nobody, les simples mortels, on connait surtout le médicament de l'extérieur comme étant la technique de triche des stars pour perdre du poids très rapidement. Les célébrités, elles, le connaissent de l'intérieur, mais aucune n'en parle. Si elles sont si minces et si jeunes, c'est grâce au jus de citron le matin, ok?!

Juste, c'est quoi l'Ozempic? Il s'agit d'un médicament destiné aux diabétiques de type 2. Mais depuis un peu plus d'un an, il est détourné par des personnes non malades qui souhaitent maigrir pour avoir une plus belle silhouette. La demande d’Ozempic au niveau mondial aurait augmenté de 40%, perturbant le bon approvisionnement des patients diabétiques à qui il est réellement destiné.

Il y en a pourtant une qui en cause frontalement, c'est Amy Schumer. Invitée au talk-show Watch What Happens Live with Andy Cohen jeudi 8 juin, elle a abordé le sujet Ozempic sans détour, admettant avoir elle-même essayé.

Plus d'info sur ce remède miracle👇

«Il y a un an, j'ai essayé. J'étais l'une de ces personnes qui se sentaient si mal que je ne pouvais pas jouer avec mon fils»

Elle était «si maigre» que quand son enfant «lui lançait une balle» elle était incapable de la rattraper. Il faut dire que les effets secondaires de l'Ozempic sont assez sales: fatigue extrême, migraine, troubles gastro-intestinaux. Des complications plus graves peuvent subvenir: risque potentiel de tumeurs de la cellule C de la thyroïde, pancréatite, problèmes de vésicule biliaire, lésions rénales aiguës, accélération du rythme cardiaque et comportement ou pensées suicidaires.

L'humoriste a ensuite dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas: les stars ne sont pas honnêtes à ce sujet. Elle affirme que d'autres personnalités du tout Hollywood prennent de l'Ozempic sans pour autant citer de noms.

«Tout le monde a menti en disant: "Oh, juste des portions plus petites." Fermez vos gueules. Vous prenez de l'Ozempic ou un truc dans le genre ou vous avez fait quelque chose.»

Tout comme Ozempic, d'autres médicaments approuvés par la Food and Drug Administration aux Etats-Unis, comme Wegovy et Mounjaro, agissent en imitant une hormone qui régule l'appétit et crée la sensation de satiété. Ces médicaments s'utilisent en injection hebdomadaire. L’arrêt du traitement se soldera toujours par une reprise du poids perdu.

L'actrice est l'une des rares stars à être aussi transparente sur son corps et les interventions qu'elle a subies:

«Quand j'ai eu une lipo, j'ai dit que j'avais eu une lipo»

L'humoriste a dû subir une intervention chirurgicale pour retirer son utérus et son appendice afin de mettre fin à ses douleurs liées à l'endométriose, puis a subi une liposuccion.

La séquence à retrouver ici👇

Vidéo: youtube/e!news

Après un sujet complexe, voici des ours rigolos:

1 / 23 Des ours rigolos? Les voici: source: boredpanda

En parlant de médicaments chelous, voici des oursons à la mélatonine pour endormir les enfants: