Jeremstar interpellé au défilé Louis Vuitton alors qu’il protestait

Jeremstar a bien changé

L'influenceur connu pour prendre des bains avec des stars de la téléréalité a protesté durant la Fashion Week de Paris en étant habillé en «serpent dépecé» devant le défilé de la marque Louis Vuitton.

Après que des militants de Dernière rénovation ont été arrêtés pour avoir repeint les façades du Louis Vuitton des Champs-Élysées, c'est l'influenceur Jeremstar qui s'attaque à la maison de luxe. Celui aux 2 millions d’abonnés sur Instagram a été arrêté ce lundi 2 octobre après avoir protesté contre l’utilisation par Louis Vuitton de peaux d’animaux exotiques. Une action qui coïncide avec la présentation de la collection femmes printemps-été 2024 à la Fashion Week de Paris.

Jeremstar a posté plusieurs vidéos sur son compte «X». Sur l’une, il est habillé avec une combinaison aux motifs imitation serpent qui révèle son dos peint en rouge avec du faux sang.

L'influenceur a été aperçu en hurlant avec une pancarte dans les mains, où sont inscrits les mots : «Louis Vuitton: stop aux peaux exotiques!».

«Non à la souffrance animale pour la mode! Des serpents sont gonflés d’air, sont gonflés d’eau pour vos sacs à main» Jeremstar

Sur une autre vidéo, deux, puis trois policiers emmènent Jeremstar qui se débat en criant: «Vous me faites mal! Lâchez-moi!». Voyant qu’il refuse d’avancer, l’un des policiers prend ses jambes pour le porter. L'influenceur a été libéré après un contrôle d’identité.

Le groupe de défense des animaux PETA n'a pas hésité à partager les divers articles et vidéos de cet événement, en mettant en avant la maltraitance animale qui accable la marque du groupe LVMH. Selon PETA, pour obtenir des «peaux exotiques», des crocodiles, des serpents et d'autres animaux sont matraqués, électrocutés ou gonflés d'eau ou d'air, puis écorchés alors qu'ils sont parfois encore vivants, afin d'être transformés en accessoires de mode. L'organisation de défense des animaux a également précisé que l’action «pacifique» s'était déroulée «dans les règles» et était préparée depuis des mois.

Ce même jour, trois militants de Dernière rénovation ont barbouillé la façade du magasin Louis Vuitton sur les Champs-Élysées de peinture orange fluo. Le collectif, qui milite pour la rénovation thermique des bâtiments, dénonce les «exilés fiscaux qui nous privent de l’argent dont nous avons besoin pour contrer la catastrophe climatique et sociale». (sbo)



