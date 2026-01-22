brouillard-1°
DE | FR
burger
Société
Davos

WEF: on a parlé argent avec les millionnaires de Davos

Vidéo: watson

On a demandé leur fortune aux riches de Davos

Au Forum économique mondial, on croise de tout: politiques, chefs d’entreprise, scientifiques… Des profils variés qui ont en commun d’être plutôt à l'aise financièrement parlant. Nous en avons rencontré quelques-uns.
22.01.2026, 18:1222.01.2026, 18:12
Michael Shepherd
Michael Shepherd

Davos, petite ville discrète des Grisons rayonne une fois par an lorsqu'elle accueille le Forum économique mondial (World Economic Forum), cette réunion de dirigeants et des élites économiques mondiales.

C’est donc tout naturellement que nous sommes allés rencontrer, au hasard dans la rue, celles et ceux qui participent de près ou de loin à ces festivités, afin de leur demander l’ampleur de leur patrimoine. Alors que les questions d’argent restent souvent taboues, certains passants ont accepté de se prêter au jeu du micro et nous les en remercions.

Sur ces 7 mensonges balancés par Trump à Davos un seul est (quasi) vrai

Vous vous en doutez bien, ils n'ont pas trop de soucis à se faire. Nous vous invitons à regarder la vidéo pour vous en rendre compte.

L'actu sur l'économie? Par ici
Pourquoi les manifestations en Iran secouent le pétrole
Pourquoi les manifestations en Iran secouent le pétrole
de Pol-Malo LE BRIS, londres
Selecta quitte la Suisse
7
Selecta quitte la Suisse
de Benjamin Weinmann
La Suisse est pénalisée par cette faveur offerte à Trump
La Suisse est pénalisée par cette faveur offerte à Trump
de Doris Kleck
Credit Suisse doit verser plus de 800 000 francs à une ex-salariée
Credit Suisse doit verser plus de 800 000 francs à une ex-salariée
Thèmes
Inspiré du Curling: le Curl’charlette.
1 / 3
Inspiré du Curling: le Curl’charlette.
source: sierre-anniviers marketing
partager sur Facebookpartager sur X
On est allé à la rencontre des millionnaires de Davos
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette empoignade dans un café m'a fait un bien fou
Au milieu d'un café suisse, quatre hommes débattent avec véhémence, avant de se quitter avec une accolade chaleureuse. Une scène qui m'a rappelé l'importance de confronter ses idées avec respect.
A Berne, dans un café fréquenté de la capitale, quatre hommes, la soixantaine bien tassée, parlaient un ton au-dessus des autres clients. La presse du jour sur la table, une page ouverte sur des décisions parlementaires, l'échange s'est rapidement musclé.
L’article