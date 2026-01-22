Vidéo: watson

On a demandé leur fortune aux riches de Davos

Au Forum économique mondial, on croise de tout: politiques, chefs d’entreprise, scientifiques… Des profils variés qui ont en commun d’être plutôt à l'aise financièrement parlant. Nous en avons rencontré quelques-uns.

Michael Shepherd

Davos, petite ville discrète des Grisons rayonne une fois par an lorsqu'elle accueille le Forum économique mondial (World Economic Forum), cette réunion de dirigeants et des élites économiques mondiales.

C’est donc tout naturellement que nous sommes allés rencontrer, au hasard dans la rue, celles et ceux qui participent de près ou de loin à ces festivités, afin de leur demander l’ampleur de leur patrimoine. Alors que les questions d’argent restent souvent taboues, certains passants ont accepté de se prêter au jeu du micro et nous les en remercions.

Vous vous en doutez bien, ils n'ont pas trop de soucis à se faire. Nous vous invitons à regarder la vidéo pour vous en rendre compte.