Et pour revenir sur l'édition 2022 de la Star Academy:

Et la musique alors? La gagnante de la Star Academy a également confirmé vouloir se lancer dans des projets musicaux. «Avant la Star Academy, (...) j’écrivais déjà beaucoup mes propres compositions, mais en anglais car je chantais principalement dans cette langue». «J’ai découvert la chanson française durant cette émission», confirmant dans la foulée que beaucoup de morceaux sont déjà prêts. Reste à savoir si ces derniers seront intégrés à son futur premier album.

La jeune femme, qui s'est exprimée à Pure médias , s'est donc laissée aller à quelques confidences, notamment sur ce qu'elle compte faire des 100'000 euros gagnés. Pour elle, la réponse est déjà toute trouvée: elle souhaite «continuer à être un écho pour les enfants en difficulté à travers le monde» et dans son pays natal, Madagascar.

Anisha gagne la Star Ac' et la réaction de ses camarades est «inadmissible»

Avec 57% des votes du public, Anisha a été sacrée grande gagnante de la Star Academy samedi 26 novembre. En plus de son album, qu'elle enregistrera avec la maison de disque Sony Music Entertainment France, Anisha a également empoché les 100'000 euros promis au vainqueur.

Au lendemain de sa victoire, Anisha s'est confiée sur ses projets et notamment sur ce qu'elle souhaite faire de l'argent gagné suite à la Star Academy. Elle a déclaré vouloir s'engager dans l'humanitaire, mais elle s'est également laissée aller à quelques confidences sur son futur album.

