Capricorne

Voici votre véritable signe astrologique

Les signes du zodiaque ont été établis il y a plus de 2000 ans. Depuis, le ciel a beaucoup changé. Découvrez devant quelle constellation le Soleil se trouvait réellement au moment de votre naissance.

Un ami à moi répond souvent «mécanicien automobile» quand on lui demande son signe astrologique, en ajoutant: «Ascendant clé à molette.» Bien sûr, il connaît son vrai signe (Capricorne) tout comme vous connaissez le vôtre, que vous croyiez à l’astrologie ou non. Chaque date de naissance correspond à l’un des douze signes du zodiaque. Cette correspondance semble immuable, tant les étoiles paraissent éternelles, du moins à l’échelle d’une vie humaine.

Pourtant, si vous êtes né entre le 21 mai et le 21 juin et pensez être Gémeaux, vous vous trompez: en réalité, vous êtes Taureau. Vous pensiez être curieux, polyvalent et vif d’esprit… Eh bien, sachez que vous êtes patient, fiable, ancré et sensuel. Et si vous avez un autre signe, il est très probable que le Soleil ne se trouvait pas non plus là où vous le pensez au moment de votre naissance: la BBC a calculé qu’environ 86% des personnes vivent sous un «faux» signe.

Cette information n’est pas nouvelle, mais elle reste peu connue. Et l’astrologie occidentale traditionnelle ne s’en soucie guère. Alors pourquoi les signes du zodiaque ne correspondent-ils plus aux constellations? Et pourquoi les astrologues ne tiennent-ils pas compte de ce décalage? Pour le comprendre, il faut d’abord clarifier la différence entre signes astrologiques et constellations.

Signes astrologiques et constellations

Les constellations sont des regroupements d’étoiles identifiés par les astronomes, mais ces étoiles ne sont pas nécessairement proches les unes des autres. Par exemple, dans Orion, l’étoile Tabit est à 26 années-lumière, tandis que Chi2 Orionis se situe à près de 4000 années-lumière. Certaines constellations ont été définies dès l’Antiquité; Claude Ptolémée en a listé 48 au 2ᵉ siècle. Aujourd’hui, l’Union astronomique internationale (UAI) en reconnaît 88 depuis 1922. Elles servent principalement à localiser les corps célestes et n’occupent pas toutes le même espace dans le ciel. Certaines ne sont d'ailleurs visibles qu’au nord ou au sud.

Les signes astrologiques, en revanche, sont des concepts symboliques conçus pour structurer l’année. Le zodiaque comprend douze signes correspondant aux constellations que l’on connaît, situés dans une bande d’environ 20 degrés autour de l’écliptique – la trajectoire apparente du Soleil dans le ciel.

L’écliptique est la trajectoire apparente du Soleil parmi les étoiles fixes, telle qu’on peut l’observer depuis la Terre au cours d’une année. En réalité, c’est la Terre qui orbite autour du Soleil. Image: Wikimedia/Tfr000 (talk)

En réalité, treize constellations se trouvent dans cette bande, mais les astrologues antiques ont choisi, pour des raisons pratiques, de diviser le cercle céleste de 360 degrés en douze segments égaux de 30 degrés. La treizième constellation, le Serpentaire (Ophiuchus), a été ignorée. Nous y reviendrons plus tard.

Début de l’interprétation astrologique Dès le 3ᵉ millénaire avant notre ère, en Egypte et en Mésopotamie, les mouvements des étoiles et la variation saisonnière de la position du Soleil (en réalité due au déplacement de la Terre) servaient à établir des calendriers. Pour les astrologues mésopotamiens, certaines constellations représentaient des divinités, d’autres étaient associées à un dieu particulier. Certaines de ces constellations nous sont encore familières aujourd’hui, comme celle du Scorpion, des Gémeaux ou du Taureau. D’autres ont été renommées lorsque les divinités antiques ont perdu leur importance: le dieu de la sagesse est devenu le Verseau, et la déesse de l’amour, les Poissons.



La fixation du zodiaque avec douze constellations sur l’écliptique a eu lieu au 5e siècle avant J.-C., dans l’Empire perse achéménide. Les astrologues hellénistiques, notamment Claude Ptolémée, ont attribué à chaque signe des interprétations et les ont reliés aux quatre éléments, créant le système de l’astrologie occidentale qui prévaut encore aujourd’hui.



Il est important de noter que, lorsque les signes du zodiaque ont reçu leurs noms dans l’Antiquité, ils coïncidaient encore avec les constellations correspondantes: à cette époque, le Soleil traversait réellement la constellation des Gémeaux du 21 mai au 21 juin. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas: les constellations se sont nettement déplacées. La raison? La précession de l’axe terrestre. Mais qu’est-ce que c’est exactement?

L’axe terrestre se déplace

L’axe de rotation de la Terre est incliné d’environ 23,5 degrés par rapport au plan de son orbite, ce qui crée les saisons. Mais cet axe effectue aussi un lent mouvement de bascule, dû à l’attraction combinée de la Lune et du Soleil et à l’aplatissement de la Terre. Ce mouvement très lent forme un cercle complet en environ 25 800 ans – l’année platonicienne.

Représentation schématique de la précession de l’axe terrestre. Image: Wikimedia

Chaque année, la Terre recule de 0,0139 degré sur son orbite; en 72 ans, cela représente un degré, et en 2100 ans, 30 degrés – soit la largeur approximative d’une constellation. Le point vernal (intersection du Soleil avec l’équateur céleste au printemps) a ainsi glissé: autrefois dans la constellation du Bélier, il s’est déplacé dans celle les Poissons vers 130 av. J.-C., et se dirigera vers celle du Verseau dans environ 600 ans. Certains astrologues y voient le début de l’ère du Verseau, qu’ils situent parfois au 21ᵉ siècle.

L’animation ci-dessous illustre le déplacement du point vernal au fil des siècles. Le 20 mars, en 976 av. J.-C., le Soleil se trouvait devant la constellation du Bélier. Vers 130 av. J.-C., il avait déjà avancé et se situait devant celle des Poissons. Aujourd’hui, au moment de l’équinoxe de printemps, il se situe encore devant la constellation des Poissons, mais il se trouvera devant celle du Verseau vers l’an 2600, puis devant celle du Capricorne vers l’an 5025.

Ophiuchus, la treizième constellation

Les constellations, contrairement aux signes du zodiaque, n’ont pas toutes la même étendue dans le ciel. Par exemple, le Soleil reste plus longtemps devant la Vierge que devant le Cancer.