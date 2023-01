People

Que font Federer et ce célèbre animateur new-yorkais à Zurich?

Mercredi, le plus célèbre retraité du pays s'est affiché à la gare de Zurich aux côtés du célèbre animateur de talk-show Trevor Noah. Les deux stars ne se sont pas rencontrées sur les quais par hasard.

Grosse surprise pour les pendulaires, mercredi matin, en gare de Zurich. Entre les cernes et les bâillements, deux stars se sont incrustées dans la foule ordinaire des travailleurs. Roger Federer (malheureusement en gilet matelassé) et Trevor Noah (en sweat gris), célèbre humoriste et animateur de l'émission américaine The Daily Show.

Le binôme inédit tapait la discute avec des cafés dans les mains et des fans dans les pattes.

Selon un lecteur reporter de 20 Minuten, des dizaines d'agents de sécurité encerclaient discrètement le quai 10. Une effervescence bon enfant, puisque les deux célébrités se sont volontiers prêtées au jeu des selfies et des autographes.

Image: COMEDY CENTRAL

Pub pour Suisse Tourisme?

Une rencontre qui n'a pas été impromptue. Sur le quai 10, des caméras, des techniciens, des projecteurs. Un film? Une pub? Pour qui? Pour quoi? Un indice imposant se cache dans le décor. Derrière les deux stars, un train et pas n'importe lequel: celui de la nouvelle ligne Goldenpass Express, inaugurée le 11 décembre dernier, qui relie Montreux, Gstaad et Interlaken. Contacté par 20 Minuten, Suisse Tourisme n'a pas voulu confirmer être responsable du tournage en gare de Zurich.

Petite anecdote pour conclure: si Trevor Noah est de nationalité sud-africaine, son père Robert est... suisse-allemand.