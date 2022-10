People

Emily Ratajkowski annonce qu'elle est bisexuelle d'une drôle de façon

En plein divorce, le mannequin a posté une vidéo sur TikTok pour parler de son identité sexuelle.

Dis-moi que tu es bisexuelle sans me dire que tu es bisexuelle. C'est ce qu'a fait Emily Ratajkowski ce lundi 10 octobre en postant une vidéo sur TikTok. Elle n'a rien dit, elle a juste montré son canapé vert.

En fait, Emrata a partagé sa réponse après qu'une internaute a demandé à sa communauté: «Si vous vous identifiez comme bisexuelle, possédez-vous un canapé en velours vert?»

Le mannequin de 31 ans a répondu en tournant la caméra vers elle alors qu'elle était assise sur un canapé en velours vert, chez elle.

L'actrice Shay Mitchell a elle aussi partagé une vidéo sur TikTok où on la voit montrer un canapé en velours vert, sans pour autant s'étaler davantage sur le sujet.

La vidéo d'Emrata a été vue plus d'un million de fois et arrive en plein milieu de son divorce avec son mari Sebastian Bear-McClard qui l'aurait trompée. Le couple était marié depuis 2018 et ils ont eu un enfant ensemble, aujourd'hui âgé d'un an.

Emily a confirmé la séparation de son couple en septembre lorsqu'elle a posté une vidéo sur TikTok affirmant qu'elle était une «personne récemment célibataire» qui «pensait à sortir».

Et madame n'a pas chaumé! Elle a récemment eu un date à Paris avec un certain Brad Pitt, rien que ça.

(mad)

