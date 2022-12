Kyan Khojandi YouTube

Kyan Khojandi s'explique (enfin) sur ses nouveaux cheveux

Après avoir affolé la toile en apparaissant avec des cheveux sur le crâne. L'humoriste (chauve) Kyan Khojandi a révélé le secret de cette transformation.

«Depuis quand Kyan Khojandi a des veuchs?», c'est en résumé la réaction des milliers d'internautes qui ont vu l'humoriste et créateur de la série Bref sur le plateau de Quotidien mardi 6 décembre. Venu présenter sa tournée des Zénith, Kyan Khojandi n'a pas abordé le sujet qui sautait aux yeux de tout le monde, les nouveaux cheveux qui étaient apparus sur le crâne de l'acteur (pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est par ici👇🏽).

Alors, implants, perruque ou illusion d'optique? L'acteur révèle dans une vidéo youtube non seulement ce que cache sa nouvelle chevelure, mais aussi les raisons qui l'ont poussé (subtil n'est-ce pas?) à s'offrir une nouvelle coupe.

Touche pas à ma calvitie

Kyan Khojandi raconte tout d'abord les origines de sa calvitie qui est apparue vers l'âge de 20 ans et qui l'a particulièrement complexé. Ce n'est qu'après sa rencontre avec sa copine de l'époque qu'il a décidé d'assumer sa calvitie et de ne plus chercher de traitement pour y remédier.

«Ma copine de l'époque m'a dit: ‹je trouve tes yeux très beaux, je n'en ai rien à faire de tes cheveux.› Et depuis ce jour, j'ai accepté et j'ai laissé tomber mes cheveux.» Kyan Khojandi

Jusqu'ici, tout roule pour notre ami Kyan, mais c'est sans compter le succès de la série Bref. Notoriété oblige, l'acteur commence à recevoir des milliers de messages, dont nombreux évoquant sa calvitie.

«J'ai reçu une image de Mickey chauve, je ne vois pas le rapport. D'abord, je ne ressemble pas à une souris et je ne comprends pas pourquoi il faut me rappeler que je suis chauve» Kyan Khojandi, humoriste

Voilà le fameux Mickey envoyé à Kyan Khojandi, vous trouvez qu'il lui ressemble vous?

L'humoriste explique sincèrement que toutes ces remarques le touchent et qu'il en a ras-le-bol qu'on lui parle de ses cheveux manquants. «Je reçois des centaines et des centaines d'emoji œuf, ça ne me fait plus rire.» 🥚



Le non-sujet devient viral

Mais comment sensibiliser le public aux remarques blessantes sur sa calvitie et par la même occasion, promouvoir sa tournée des Zenith? Eh bien, il suffit de mettre des cheveux sur le crâne. En effet, l'humoriste est allé se faire poser une prothèse chez les spécialistes Hairskeen et ça donne ça 👇🏽.

Ces nouveaux cheveux ont fait parler d'eux comme prévu, à la grande satisfaction de l'acteur. «J'ai eu des articles de presse gratos» sourit Kyan Khojandi dans sa vidéo YouTube. Un joli coup de com'.