Pourquoi les conseillères fédérales ont-elles toutes les cheveux courts?

Le groupe parlementaire socialiste devrait désigner ce samedi les deux femmes qui se lanceront à la course à la succession de Simonetta Sommaruga. D'Elisabeth Kopp en 1984 à aujourd'hui, elles sont neuf femmes à avoir connu les fonctions du Conseil fédéral. Neuf politiques qui ont un point commun esthétique, celui d'avoir les cheveux courts. Le cheveu est-il politique ?

Non. Ce n'est pas ce que vous vous imaginez, la question de la coupe de cheveux des conseillères fédérales n'est pas apparue lors d'une sortie entre collègues éméchés. Mais à voir les photos des femmes ayant connu la fonction (ci-dessous) on se dit qu'elle est légitime.

Est-ce le fruit du hasard que les conseillères fédérales n'aient pas de cheveux longs? Existe-t-il un lien entre la longueur des cheveux et la fonction? Et surtout: ces questions sont-elles tirées par les cheveux?

Représentation de la beauté

«Tous les enjeux que l'on retrouve autour des cheveux renvoient à un ensemble de valeurs sociales», explique le sociologue Michel Messu et auteur d'un ethnologue chez les coiffeurs. Toutefois, ce qui perdure dans l'Histoire, c'est la corrélation entre la chevelure des femmes et la représentation de la beauté.

«La belle femme, c'est celle qui a une chevelure abondante» Michel Messu, sociologue

Au sociologue de se référer, entre autres, aux films d'Alfred Hitchcock où la chevelure des actrices était défaite délicatement avant un baiser langoureux du héros.

«Défaire le chignon d'une femme est un acte sensuel dans le cinéma des années 50» Michel Messu, sociologue

Mais comment expliquer que cette chevelure abondante se soit transformée en une coupe au carré court? Michel Messu distille un élément de réponse.

«Lorsque les femmes entrent dans la vie active, elles consacrent moins de temps aux soins de leurs cheveux et le cheveu court est plus facile à entretenir.» Michel Messu, sociologue

Constat partagé encore aujourd'hui par Yannick Oddo, coiffeur à Lausanne.

«Le cheveu court, c'est plus pratique, car il demande moins de soins réguliers. Vous pouvez garder les cheveux longs à tout âge, mais il faut le coiffer, car si vous ne le faites pas, cela aura l'air négligé» Yannick Oddo, coiffeur

La coiffure du pouvoir

Et la politique dans tout ça? Existe-t-il une coiffure du pouvoir? Pour Elizabeth Fischer, professeure associée HES, chargée de théorie sur l’histoire de la mode et des apparences, les femmes ont mis en place des stratégies d'adaptation pour accéder «aux arènes du pouvoir» que sont les parlements et autres sphères dirigés par les hommes.

«Les femmes adoptent les codes du pouvoir en place. Leur apparence, au travers du vêtement ou de la coupe de cheveu, doit s'adapter au milieu auquel elles souhaitent accéder» Elizabeth Fischer, historienne de la mode

A l'historienne de la mode d'ajouter l'hypothèse qu'une coupe de cheveux fonctionnelle servirait peut-être à gommer l'attention du public sur son look. «C'est peut-être aussi un moyen pour les femmes politiques de dire ‹concentrez-vous sur ma fonction et non mon apparence›». Il est vrai qu'en voyant ce cliché des conseillers fédéraux prise il y a 20 ans seulement, on remarque d'une part que la couleur noire n'est pas folichonne, et d'autre part que Ruth Dreifuss (à droite), seconde femme élue au Conseil fédéral se fond complètement dans le style vestimentaire austère de ces messieurs.

Photo officielle du Conseil fédéral en 1993. A droite, Ruth Dreifuss (PS), seconde femme élue au Conseil fédéral Image: BUNDESKANZLEI

Attention toutefois à ne pas prendre de raccourci hâtif, les femmes politiques n'arborent pas une coupe courte pour ressembler à ces messieurs. «Avec le cheveu en général, on est toujours dans des formes d'ambiguïté», note Michel Messu.

«Il n'est pas certain qu'une femme politique de premier plan va devoir se couper les cheveux pour atteindre une position de pouvoir» Michel Messu, sociologue

Au sociologue de prendre comme exemple, l'ancienne ministre française, Simone Veil, dont la chevelure abondante était tenue en chignon durant toute sa carrière politique et bien après. Les cheveux de la ministre ont même fait l'objet d'une séquence devenue culte à la télévision française dans laquelle Christophe Dechavanne, en jeune présentateur culotté, lui demande de défaire son chignon en direct.

Pour l'anecdote, Simone Veil expliquait alors que ce chignon lui permettait de se recoiffer tous les jours pour être présentable. Le côté pratique, encore et toujours.

Je fais ce que je veux, avec mes cheveux

N'en déplaise à une marque de shampoing qui lança ce slogan en 1999, il est illusoire de croire que l'on peut tout faire avec nos cheveux. Le choix de sa coupe répond aussi aux contraintes biologiques. En effet, sans vouloir initier une leçon de coiffure, sachez que les signes du vieillissement du cheveu sont l'apparition du cheveu blanc et la perte de volume. On peut donc déduire qu'une femme dont les cheveux commencent à s'effiler choisira de raccourcir sa coupe peu à peu.

«A partir d'un certain âge et par praticité, les gens se sentent plus à l'aise avec un cheveu plus court» Yannick Oddo, coiffeur

A cela, vous ajoutez les stéréotypes et images souvent négatives qui sont associés aux cheveux longs grisonnants et vous comprenez pourquoi certaines femmes choisissent de se couper les cheveux. Mais alors, c'est tout? Nous n'avons jamais été libres de choisir notre coupe de cheveux? Michel Messu tempère ce constat.

«Désormais la coiffure n'est plus un symbole d'appartenance à un groupe social, c'est aussi l'affaire des individus. On fait ce qu'on veut avec ses cheveux, oui, mais on va toujours chercher des modèles autour de soi.» Michel Messu, sociologue

Une conseillère fédérale aux cheveux longs?

La chevelure se trouve donc à la croisée des contraintes biologiques, des normes sociales, des choix individuels et aussi des effets de mode. Si nous regardons de plus près les candidates au ticket PS pour le Conseil fédéral, seule Evi Alleman, 44 ans, conseillère d'Etat en charge de la justice du canton de Berne a les cheveux mi-longs. Sera-t-elle la première conseillère fédérale aux cheveux mi-longs en succédant à Simonetta Sommaruga? Si oui, gageons que sa coupe de cheveu ne fera pas l'objet de discussions au sein de l'exécutif fédéral. Si oui, elle lancera peut-être une nouvelle mode.