«Elle a l'air droguée» Jessica Simpson partage une vidéo étrange

La chanteuse a posté sur Instagram une vidéo en partenariat avec la célèbre marque de meubles américaine Poterry Barn. Sa façon de parler fait réagir la Toile.

«Super, on a sauvé Britney et maintenant on doit sauver Jessica», «elle a l'air droguée», «elle peut à peine parler». Les commentaires inquiets sous la publication Instagram de Jessica Simpson sont nombreux. La star des ados des années 2000 a posté une vidéo en partenariat avec Pottery Barn, jeudi 3 novembre. Elle y présente la nouvelle chambre de sa fille entièrement décorée par la chaîne de magasins américaine.

Ce n'est pas tant la décoration de la chambre de sa fille qui interpelle, mais plutôt Jessica Simpson elle-même et sa façon de parler.

«Bonjour, je suis Jessica Simpson et bienvenue dans la chambre de ma fille Birdie conçue par Pottery Barn Kids et un peu par moi» Jessica Simpson. instagram

Pour les fans de la chanteuse, il y a un problème. La section des commentaires est inondée de questionnements sur son élocution. Certains pensent que c'est à cause de la drogue, d'autres que c'est l'alcool ou même que Jessica est un robot. On peut probablement écarter la théorie de l'alcool puisqu'elle dit être sobre depuis cinq ans. Pour la théorie du robot, on n'a pas pu vérifier.

Suite à ce bad buzz, la maman de 42 ans a répondu, dans une autre vidéo tout aussi étrange. On la voit en train de chanter passionnément sa chanson Party of One (2020), en insistant sur la phrase «I don't give a fuck about you». Elle a accompagné ce post d'un message long comme le bras qu'on vous résume ci-dessous:

«Les commentaires et les jugements des gens peuvent encore me blesser profondément avec leur incessant rabâchage "tu ne seras jamais assez bien". La chose la plus importante que j'ai apprise au cours des cinq dernières années sans que l'alcool ne soit un moyen d'évasion, c'est que je PEUX et que je vais TOUJOURS m'en sortir (...)

J'éprouve de la compassion pour les opinions haineuses que certaines personnes peuvent exprimer, sans effort, avec une telle intensité, sur les réseaux sociaux ou dans les médias en général.»

Jessica Simpson. instagram

Son physique a également interpellé ses fans qui la trouvent spécialement «frêle». Il y a trois ans, la star des années 2000 s'est lancée dans un régime qui lui a permis de perdre 30 kilos.

Jessica Simpson. instagram

