Martha Stewart nue sous son tablier pour vendre du café et c'est gênant

La célèbre femme d'affaires experte en art de vivre s'est mise topless sous son tablier d'influenceuse food pour vendre les vertus naturelles d'un café aux épices dans une vidéo aux frontières du cringe.

Martha Stewart, 81 ans et toutes ses dents, est l'une des incarnations de la «self-made woman» américaine à la tête d'un empire médiatique pesant des centaines de millions de dollars. Connue pour être la reine des arts domestiques, elle a récemment enflammé la Toile en publiant une vidéo d'elle la montrant topless sous son tablier pour vendre les vertus de la nouvelle gamme de café Pumpkin Spice de la marque Green Mountain.

Quand on parle de «Pumpkin Spice», on fait référence au nom américain d'un mélange d'épices, comme la cannelle ou la cardamome, particulièrement prisées en automne aux Etats-Unis pour la confection de la tarte à la courge. Cependant, on ignore toujours comment toute cette poudre a fini dans du café principalement bu par des femmes portant des Ugg et des gilets matelassés.

Pour l'amour du goût (et probablement de l'argent), l'influenceuse séniore n'a pas hésité à tomber la chemise pour nous inviter à «regarder cette beauté naturelle». Elle rigole ensuite en disant qu'elle parle, bien évidemment, de sa tasse de café. Si on peut saluer la volonté de jouer sur les mots pour vendre des capsules de café aux épices naturelles, on peut néanmoins être mal à l'aise face à cette octogénaire probablement refaite, qui vante les qualités naturelles de son café en regardant le prompteur pour ne pas oublier son texte.

Si vous êtes fans de Martha et de la dynastie Kardashian, vous avez probablement dû voir cette rencontre au sommet dans le dernier épisode des Kardashian sur Disney+ où elle fait une surprise à Kris et Khloe.

