Neslon, le papa milliardaire mécontent de l'organisation du mariage, et sa fille Nicola. instagram

Mariage de Brooklyn Beckham: des dessous de plus en plus sordides

Les tumultueuses coulisses du mariage entre Nicola Peltz et Brooklyn Beckham n'ont décidément pas fini de faire couler de l'encre. Cette fois, c'est une conversation téléphonique malaisante entre le père de la mariée et l'une des organisatrices de la cérémonie qui fait le tour de la Toile.

Si, comme moi, vous ne connaissiez pas Nicola Peltz avant d'apprendre son mariage avec Brooklyn Beckham, les choses risquent bien de changer. En cause: un clash monumental qui fait suite à son mariage avec le rejeton du couple Beckham, et qui est au moins aussi médiatisé que «l'heureux» événement lui-même. Et cette semaine, comme le révèle PageSix, c'est l'extrait d'un échange téléphonique qui met le feu aux poudres (médiatiques).

Brooklyn et Nicola se disent «oui». Vu de loin, tout semblait parfait. instagram

Petit flashback:

Nicola Peltz, 28 ans, et Brooklyn Beckham, 23 ans, ont convolé en justes noces le 9 avril 2022 à Palm Beach, en Floride, devant un parterre de 500 beautiful people. La bagatelle a coûté 3,6 millions de dollars et s'est déroulée dans un luxueux manoir du papa de la mariée, le milliardaire Nelson Peltz. Si sur papier glacé, tout a l'air idyllique, les dessous de l'événement semblent plus corsés.

Papa Peltz a en effet estimé que le mariage était un «chaos» et que son organisation était aussi catastrophique que stressante, selon le Daily Mail. Il a pointé du doigt la mauvaise gestion des organisatrices du mariage, Nicole Braghin et Arianna Grijalba. Les (nombreuses) doléances ont été mal digérées par les wedding planners, lesquelles estiment avoir tout fait - et bien au-delà de ce qui était prévu dans le contrat - pour se plier aux quatre volontés de leur richissime et très exigeant client.

Nicole Braghin et Arianna Grijalba via leur site web. https://www.plandesignevents.com ; capture d'écran

Nelson Peltz a intenté dans la foulée une action en justice à leur société Planned Design Events pour réclamer la restitution de son dépôt de près de 160 000 dollars. Dans le feu de la bataille judiciaire, le milliardaire a exigé que les organisatrices lui remettent tous les mails de planification échangés entre la société et la future mariée.

Le média PageSix assure cette semaine que ce ne sont pas moins de 700 courriels qui auraient été transférés à Nelson Peltz. Le déluge épistolaire aurait même alerté la société de ce dernier, qui l'aurait appelé pour savoir s'il ne s'agissait pas d'un bug informatique! Page Six relaie également des extraits de conversation téléphonique entre l'homme d'affaires et Arianna Grijalba, au moment où celui-ci décide de la renvoyer.

«Je n'aime pas avoir ce genre de conversations. Ma femme et ma fille me mettent clairement dans une position très inconfortable» Nelson Peltz à Arianna Grijalba pagesix

Un autre extrait de conversation semble quelque peu lunaire. Dans celui-ci, le père de famille semble provoquer l'organisatrice, tout en tournant autour du pot. Voyez plutôt:

- Mr. Peltz: Est-ce que vous pleurez Arianna, est-ce que vous pleurez?

- Arianna: Non, de quoi parlez-vous?

- J'ai bloqué tous vos emails. Vous pensez que c'était drôle?

- Monsieur Peltz, je ne sais pas pourquoi vous bloquez nos emails, nous envoyons tout notre travail pour le mariage de votre fille comme vous l'avez demandé

- Vous pleurez?

- Non

- Aloooooooooors

- Monsieur Peltz, c'est vous qui m'avez appelée, y a-t-il autre chose que vous vouliez me dire?

- Je ne sais pas pourquoi je vous ai appelée

Sur ces entre-faits, Nelson Peltz raccroche.

Clairement, daddy avait quelque chose de coincé dans la gorge, et ce n'était certainement pas un bout de gâteau.

Peut-être qu'il ne s'agit là que du balbutiement de ce qui pourrait devenir un véritable feuilleton judiciaire people, lequel pourrait bien connaitre quelques rebondissements. La preuve: le papa meurtri pense déjà à organiser une seconde noce de rattrapage, révèle aujourd'hui le Daily Mail.

