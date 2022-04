Image: watson / dr

People

Le mariage de Brooklyn Beckham était «the place to be» ce week-end

Un parterre de stars s'était donné rendez-vous ce week-end à Palm Beach, en Floride, pour le mariage de l’aîné des enfants de David et Victoria Beckham.

Vous n'étiez pas invité au wedding de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz, ce samedi 9 avril? Ni au brunch, le lendemain? Dommage, vous auriez pu y croiser un paquet de people et avoir votre photo dans Page Six.

La petite sauterie s'est déroulée à Palm Beach, en Floride, sur l'un des domaines du papa de la mariée. Un joli terrain avec un gigantesque manoir sans prétention qui coûterait la modique somme de 123 millions de dollars.

Y avait qui?

Évidemment, les heureux parents Beckham. David, lui, a partagé une photo estampillée Vogue, parce que c'est toujours plus stylé et mieux cadré que quand c'est un vieux selfie.

Attention, ceci est une bulle fiction, David Beckham n'a pas vraiment dit ça (mais on aurait adoré). Image: instagram

Romeo, l'un des frères, a publié la même photo que Daddy, tandis que Cruz s'est abstenu. La petite dernière, Harper, n'a pas Instagram.

Victoria, elle, a publié une photo prise manifestement avec son smartphone, confirmant que c'est effectivement mieux quand c'est Vogue qui fait.

Attention, ceci est une bulle fiction, je ne sais pas si David Beckham pense. Image: instagram

Eva Longoria était de la partie. Elle a félicité les jeunes mariés en publiant des photos sur Instagram, non pas du couple, mais d'elle-même. L'ex Desperate Housewive portait une robe signée Victoria Beckham (donc c'est comme si elle rendait un peu hommage à la famille Beckham, alors ça va).

Attention, ceci est une bulle fiction, Eva Longoria n'a pas vraiment dit ça (mais on aurait adoré). Image: instagram

On y a croisé aussi les sœurs Williams (enfin, «on»... Pas nous, mais des stars se sont croisées entre elles, quoi). Venus, elle, nous a gâté avec une photo d'elle dans une sorte de robe rouge pas finie.

Mais elle a aussi été vue dans une robe noire (avait-elle DEUX mariages à Palm Beach ce week-end? Ou s'est-elle changée durant la fiesta? Tant de questions brûlantes, c'est fou).

Attention, ceci est une bulle fiction, Venus Williams n'a pas vraiment dit ça (mais on aurait adoré). Image: instagram

Emma Bunton, une ex-Spice Girl, nous a fait une spéciale puisqu'elle n'était pas là mais qu'elle a tenu tout de même à féliciter les jeunes mariés en soulignant qu'elle était invitée mais «couldn't make it» en partageant une photo d'elle et du couple prise lors d'une soirée où plus personne ne regardait bien droit.

Attention, ceci est une bulle fiction, Emma Bunton n'a pas vraiment dit ça (mais on aurait adoré). Image: instagram

Il y avait aussi du beau monde qui n'a rien publié sur les réseaux, comme la sœur de Venus, Serena Williams, qui pourtant portait une robe fuchsia comme le logo de watson. Dommage, on aurait voulu vous montrer cette photo mais je ne peux pas la voler sur Page Six.

Nicole Ritchie était également de la fête mais ne s'en est pas vantée sur les internets. Idem pour le chef britannique et tyrannique Gordon Ramsay, trop occupé à partager des vidéos de bouffe sur Instagram. Geri Halliwell, l'ex-Spice Girl, n'a rien partagé non plus, et quand on jette un œil à son compte, on la remercie (spoiler alert: c'est pas très joli). Citons encore Snoop Dogg, Gigi Hadid ou le fils de Madonna, Rocco Ritchie.

Toutes nos félicitations à Nicola Peltz et au dos de Brooklyn Beckham!

Image: instagram

