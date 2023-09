Merhan’s Steak House: ce resto était une supercherie... jusqu'à samedi

Ces 16 hackers ont lancé un faux resto et la suite est légendaire

C’est une histoire vraie dans laquelle se croisent le rappeur Drake, 60 kilos de viande, des photos de JFK et 16 jeunes hackers, dans un building en briques de l'Upper East Side à New York. Ce week-end, un menu étoilé a été servi à 100 convives, dans un steak house qui n'a jamais existé.

Ils sont seize, ils sont jeunes, ils sont pleins d'avenir. Entre 2021 et 2022, une grappe d'Elon Musk en devenir vit les uns sur les autres dans un building ordinaire de l'Upper East Side. Le soir venu, l’un d’eux, prénommé Merhan, se retrouve souvent aux fourneaux pour saisir des steaks à ces colocataires. La légende raconte que ses petits plats avaient un certain succès, entre les câbles, les serveurs, les écrans et les yeux cernés par dizaines.

La joyeuse bande de geeks, en 2021. compte X de Mehran Jalali

Alors, pour rire, cette bande de pirates lui crée un jour la fiche de «son restaurant» dans Google Maps. Ce sera le Merhan’s Steak House. Simple, factuel.

Un faux restaurant, une blague d'apéro.

Enfin, jusqu’à samedi dernier.

Car avec les bonnes notes que ses potes ont commencé à lui offrir en tripotant leurs ordinateurs, la bande s'est retrouvée avec des clients affamés au pied de l'immeuble et une liste d’attente longue comme l’Hudson. On évoque des banquiers d'affaires, des avocats, des influenceurs, des artistes, des vieux riches, des jeunes cool.

Il faut dire qu'en une petite année, le troquet imaginaire a gravi les échelons de Google, jusqu'à atteindre les sommets. On parle alors d'un «steak si bon qu'il est difficile de le définir avec des mots», d'un «chef Mehran qui est un génie-dieu parmi les hommes». L'idée folle surgit, soudain, comme un virus dans un software sain:

«Et si on servait vraiment à manger à certaines personnes qui sont sur la liste d'attente?»

Une date est choisie: le 23 septembre 2023. Problème, nos geeks vivent désormais sur la côte Ouest, ont créé leur start-up Numerous.ai et se rapprochent dangereusement des huiles de la Silicon Valley. Il faut alors retraverser le pays, louer un espace à New York, imaginer un menu, former une équipe et trimballer du matos. Sur X, le «chef» Mehran Jalali listait le bordel qu'il a fallu réunir, quelques heures après que le New York Times ne raconte son aventure: 65 amis, 70 chaises, 35 tables, 60 kilos de bidoche, 40 de pommes de terre, 10 de gousses d'ail. Entre autres. Un défi de taille pour ces gamins qui n'ont jamais bossé dans un restaurant de leur vie.

Quelques jours seulement avant l'ouverture du Mehran's Steak House. compte x de mehran jalali

Que mettre dans les assiettes et les panses? Ce sera forcément un menu trois étoiles, ou qui s'en rapproche. Il faut mettre les petites blagues dans de grands plats et imaginer un story-telling digne des happy fews qu'on croise à New York. Et pourquoi ne pas proposer une expérience culinaire qui «raconte le cycle de l'existence d’une vache»? De l’herbe en entrée, puis des boulettes de veau, puis une création à la mozzarella et enfin, le fameux steak. Pour passer de la vie à la mort bovine en quelques heures, les cent convives auront le choix parmi trois vins sélectionnés un peu au pif. Et du lait pour les plus sages.

Pas mal, nan? compte x de mehran jalali

Samedi 23 septembre 2023. Il est 17h30 à New York. Les premiers clients pointent le bout de leur intarissable curiosité. Il faut dire que, pour certains, l'attente dure depuis plus d'une année. La salle est fin prête, les nappes sont blanches et les murs recouverts de photos trafiquées, dévoilant Mehran Jalali en compagnie de JFK ou Albert Einstein. Devant les portes de l'immeuble, comme une dernière boutade, une petite grappe de complices est postée sur le trottoir, armée de pancartes en l'honneur de Drake, faisant croire aux rares élus d'un soir que le rappeur se cache parmi les convives.

Des fans plus vrais que nature.

A l'intérieur, c'est un peu le souk, mais niveau ambiance et plats, nos hackers des fourneaux s'en sortent sans grande catastrophe. Bien sûr, les convives comprennent peu à peu la supercherie. Les serveurs ne savent pas déboucher un grand cru, la bouffe est bonne, mais «certains ont connu mieux» et la salle ressemble méchamment à un happening d'artistes typiquement new-yorkais.

Le chef d'un soir résumera les moments les plus marquants de cette soirée, sur X: Une demande en mariage maladroite, deux personnes ont acheté les menus gravés sur du bois pour 75 dollars pièce et un couple s'est tiré avant même de goûter au deuxième plat.

En gros? Une réussite. Vont-ils réitérer l'expérience? Ce n'est pas clair. Certains de ses jeunes geeks parlent d'un vrai restaurant qui va ouvrir, d'autres évoquent simplement le «meilleur moment de leur vie». Qui croire? L'avenir, certainement.