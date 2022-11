«T'es moche», «tu sers à rien»: Burger King insulte des milliers de clients

«Bah non, du coup, vu que tu en parles, ça veut dire que ça a marché, et que tu participes à cette campagne, c'est à toi de réfléchir»

« T'imagines, t'es un collégien victime de harcèlement, tu rentres le mercredi après les cours et même l'application de Burger King t'insulte? », réagit un twittos. «C'est complètement stupide, inconscient et dangereux ce qu'ils ont fait!», opine un autre, furieux.

25% des femmes ont plus envie de sexe que les hommes

La gent masculine a tendance à penser plus souvent au sexe et à en avoir davantage besoin que les femmes. Mais, il existe de nombreuses exceptions.

Les hommes sont, en moyenne, sexuellement plus motivés que les femmes. C'est ce qu'ont constaté des psychologues sociaux de l'Université de la Sarre, dans une étude publiée dans la revue spécialisée Psychological Bulletin, en analysant plus de 200 études menées depuis 1996 avec un total de plus de 620 000 participants âgés de 14 ans et plus.