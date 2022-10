La boîte McDonald's qui contient «l'hamburger qui n'a pas pu exister». Image: McDonald's

McDonald's vend un hamburger... qui n'existe pas

La chaîne de fast-food américaine a lancé une campagne en Espagne visant à soutenir les agriculteurs et éleveurs, dont les récoltes ont été détruites par les incendies de cet été.

Afin de pallier les pertes financières subies par les paysans et éleveurs de bétail, causées par les incendies de cet été en Espagne, McDonald's a décidé de créer «l'hamburger qui n'a pas pu exister». Il symbolise les produits qui n'ont pas pu être commercialisés, parce que leurs ingrédients ont été détruits par les feux, et permet de sensibiliser sur cette situation qui touche le secteur primaire espagnol. Il coûte un euro et se trouve dans une boîte noire vide (évidemment).

«Avec cette campagne, qui fait partie de notre stratégie Big Good, nous voulons aider ce secteur important pour la société et pour l'économie espagnole, et soutenir les personnes touchées par les incendies. Les agriculteurs et les éleveurs permettent à McDonald's de créer chaque jour de bons moments pour nos clients. Nous encourageons l'ensemble de la société à se joindre à cette action.» Natalia Echeverría, cheffe marketing de McDonald's Espagne controlpublicidad.com

Selon le site espagnol controlpublicidad.com, McDonald's versera (en plus de l'argent récolté) 50 000 euros à la coopérative Cobadu, avec laquelle le fast-food collabore. Elle travaille en étroite collaboration avec les institutions publiques, les entreprises, les associations et les particuliers, pour mettre à la disposition des agriculteurs et des éleveurs les différents dispositifs d'aide. Les fonds collectés devraient être utilisés pour la récupération des champs et des pâturages touchés. (ag)