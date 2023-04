Porter des chaussettes au lit, c'est comme dormir dans les toilettes

Les chaussettes aident à s'endormir quand le temps est frais. Mais si l'on y regarde de plus près, on réfléchira à deux fois avant de mettre ces vêtements dans le lit.



Les chaussettes procurent une agréable sensation de chaleur et c'est précisément ce qui aide beaucoup de gens à se détendre et à s'endormir rapidement le soir venu. On pourrait donc penser qu'elles sont bonnes pour la santé.

Pourtant, une étude menée par Mattressnextday, un distributeur britannique de matelas, vient de montrer que porter les chaussettes au plumard peut être peu hygiénique et même provoquer des infections.

Mattressnextday a demandé à 1017 personnes dans le cadre d'un sondage international si elles portaient des chaussettes au lit: 18% ont répondu par l'affirmative.

Pourquoi est-ce une mauvaise idée?

La plupart des gens mettent des chaussettes propres le matin, les portent dans leurs chaussures pendant qu'ils font du sport ou marchent simplement avec à la maison. De nombreuses bactéries, virus et salissures peuvent donc s'accumuler dans les textiles au cours de la journée.

A cela s'ajoute le fait que les pieds possèdent 250 000 glandes sudoripares. Les personnes qui bougent et/ou portent des chaussures à travers lesquelles l'air circule mal auront donc les pieds humides pendant la journée. Et c'est précisément ce milieu chaud et humide, sans compter les petites peaux du pied qui tombent au cours de la journée et qui restent ensuite dans la chaussette, qui constitue le terrain de culture idéal pour les mycoses.

Si les chaussettes ne sont pas enlevées pendant la nuit, tous ces agents pathogènes et ces impuretés se retrouvent dans le lit. Si la peau des pieds n'a même pas la possibilité de respirer pendant la nuit, les champignons peuvent se développer et se multiplier rapidement. Cette situation est particulièrement critique pour les personnes dont le système immunitaire est faible ou qui sont sujettes à l'eczéma.

Pourquoi c'est un vrai problème

Ceux qui pensent que tout cela n'est en réalité pas aussi grave devraient examiner les résultats de la deuxième expérience du vendeur de matelas: afin de déterminer quelles bactéries se trouvaient sur les chaussettes, les volontaires devaient porter leurs chaussettes de 7 heures à 23 heures. Des échantillons ont ensuite été prélevés sur les chaussettes et envoyés dans un laboratoire pour y être analysés.

Résultat: sur la moitié des chaussettes portées se trouvaient des bactéries de la variété Pseudomonas aeruginosa. Ces bactéries ne se trouvent pas seulement sur le paillasson et le sol d'un appartement. Souvent, les excréments des cafards sont également infectés par ces agents pathogènes.

Selon Matressnexday, on a même trouvé 20 fois plus de bactéries sur les chaussettes que sur une télécommande. Or, une étude a montré que ces dernières sont plus sales que les toilettes. Ainsi, les chaussettes sont plus de 20 fois plus dégueux que les toilettes.

Comment continuer à porter des chaussettes sans risque

Ceux qui souhaitent continuer à porter des chaussettes la nuit, parce qu'ils dorment mieux ou n'ont pas froid, peuvent bien sûr continuer à le faire. A condition de respecter le conseil suivant: avant d'aller se coucher, il faut enfiler des chaussettes propres. Idéalement, celles qui sont respirantes.

En outre, il peut être intéressant d'utiliser exclusivement des chaussettes de lit, qui ne sont alors portées que la nuit. Le matin, il suffit d'enfiler des chaussettes propres comme d'habitude et les chaussettes de nuit s'aèrent pendant la journée.