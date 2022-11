Des chercheurs ont fait une expérience avec WhatsApp pour vérifier si le WiFi affecte le sperme. Image: shutterstock

Voici comment le WiFi de votre smartphone affecte votre sperme

Des chercheurs ont mis à jour le lien existant entre le WiFi et la qualité du sperme, et les résultats sont troublants. Leur expérience se focalise sur l'impact de WhatsApp sur les fluides. On vous explique.

Raphael Siems / watson.de

Des chercheurs de l'Université de Miami ont abouti à une conclusion inquiétante: si votre smartphone est connecté au WIFI (réd: un réseau local sans fil), il n'y a pas seulement une connexion Internet. Il y a aussi un lien avec votre sperme - et ce n'est pas une bonne nouvelle, si l'on en croit leur étude.

C'est lors d'un congrès en Californie que les scientifiques ont présenté leurs étonnants résultats.

Le WiFi impacte le corps

Dans l'expérience, les chercheurs ont placé un smartphone à côté d'un échantillon de sperme. La distance était d'environ 2,5 cm. L'ensemble a été observé pendant une période de six heures. Des appels WhatsApp ont également été passés avec le smartphone, dont certains via WiFi, d'autres via LTE, ou encore via le réseau mobile 5G.

Aucune modification n'a été enregistrée pour les appels via les réseaux mobiles. Dans le cadre du signal WLAN, cependant, les chercheurs ont pu enregistrer une diminution de la motilité (capacité pour les organismes à évoluer, se transformer, avancer) et de la viabilité des spermatozoïdes.

Pour exclure que ces réactions puissent être liées à la chaleur croissante de l'appareil, le processus a été répété avec une armoire chauffante qui régulait la température. Résultat: même avec des températures plus fraîches, les effets mentionnés persistaient encore.

Nos smartphones nous écoutent-ils? 👇 Mon smartphone m'écoute, même en veille, et cet espionnage me gave de Jonas Follonier

Le fossé test/réalité

Aussi claires que puissent être les réactions du sperme dans l'étude, les scientifiques sont toujours sceptiques quant à savoir si les résultats peuvent être transférés à la réalité. Mais une chose est certaine, l'expérience montre que le sperme réagit à de petits stimulus:

Lorsque la distance entre smartphone et échantillon a été augmentée de 2,5 cm à 15 cm, les effets des ondes étaient déjà plus faibles. L'impact diminuait également drastiquement dès que vous mettiez le téléphone portable dans un étui.

Il est difficile de comparer l'impact des ondes sur le sperme dans la réalité. Image: Shutterstock

Selon un rapport paru dans le média «Bild», l'étude doit être «prise avec des pincettes» pour différentes raisons: le professeur Allan Pacey de l'Université de Sheffield a expliqué, par exemple, que les spermatozoïdes dans le corps masculin se comportent différemment «dans la vraie vie» que dans une condition de test. En effet, ceux-ci ne sont actifs qu'après l'éjaculation, ce qui rend la comparaison entre fiction et réalité délicate.

L'Office fédéral de radioprotection allemand est également cité dans l'article. Celui-là indique que des expériences allant dans ce sens ont déjà été menées à maintes reprises, dans lesquelles les spermatozoïdes dans un tube à essai ont été exposés à des niveaux de rayonnement plus élevés.

Là aussi, des effets sur la motilité des spermatozoïdes ont été mis en évidence. Cependant, le rayonnement était toujours basé sur des valeurs qui ne sont pas celles qui prévalent dans la réalité.

«Des charges aussi élevées ne se produisent pas dans la vie quotidienne» L'Office fédéral de radioprotection via «Bild»

Et enfin, les responsables de l'étude eux-mêmes l'ont avoué : Ils considèrent leur enquête davantage comme une hypothèse, sans chercher à la transposer directement à la réalité. Des recherches supplémentaires seraient nécessaires pour valider complètement l'expérience.