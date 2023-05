Mais pourquoi le papier d'aluminium a-t-il deux faces différentes?

Le papier aluminium est souvent utilisé pour la cuisson au four ou au barbecue. En y regardant de plus près, on découvre que le papier aluminium a deux faces différentes. Voici pourquoi.

On le trouve dans presque tous les ménages, il peut être utilisé pour la cuisine et la pâtisserie, les grillades ou la conservation des produits frais. Nous avons nommé: le papier d'aluminium.

Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais une feuille d'aluminium dispose d'une face mate et d'une autre brillante. Chacune ayant des propriétés physiques particulières. Toutefois, dans une si faible mesure qu'il importe peu de savoir quelle face doit se trouver à l'intérieur, et quelle face à l'extérieur, lorsqu'on enveloppe des aliments, selon l’Association générale de l'industrie de l'aluminium.

Une question de température

Les surfaces brillantes réfléchissent davantage la lumière et la chaleur que les surfaces mates. Si l'on veut garder les aliments au chaud avec du papier aluminium, on pourrait donc avoir l'idée de rabattre la face brillante vers l'intérieur. La chaleur contenue dans le film serait ainsi renvoyée vers le produit enveloppé. Si, en revanche, les aliments doivent rester froids, le côté brillant pourrait être rabattu vers l'extérieur, pour faciliter l'évacuation de la chaleur.

Ces effets ne jouent toutefois un rôle qu'à très haute température - 500 degrés Celcius, environ. En dessous, ils n'ont pratiquement aucun effet. D'un point de vue pratique, les deux faces de la feuille d'aluminium sont donc en fait totalement équivalentes.

Alors, quel intérêt?

Le papier d'aluminium n'a donc pas deux faces différentes en raison des propriétés différentes des surfaces mates et brillantes.

La raison de cette différence s'explique par le mode de fabrication. Pour produire des feuilles très fines (la feuille d'aluminium a une épaisseur typique de moins de 0,2 millimètre), deux bandes superposées sont laminées ensemble lors du laminage final. C'est ce qu'on appelle le «double laminage».

Lors de ce processus, les faces extérieures respectives des deux feuilles entrent en contact avec la surface polie des cylindres de travail, explique l’Association générale de l'industrie de l'aluminium. Elles sont alors lissées et apparaissent brillantes. En revanche, les faces intérieures des feuilles deviennent légèrement rugueuses au contact les unes des autres, ce qui leur donne un aspect mat.

(Traduit et adapté par Noëline Flippe)