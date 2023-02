La lave, comme ici celle du volcan Kilauea à Hawaï, a probablement provoqué le réchauffement le plus rapide et le plus important de l'histoire, il y a 56 millions d'années. image: AZ

Il y a déjà eu un réchauffement climatique et il a été dévastateur

Une étude de l'Université de Genève montre comment la Terre s'est réchauffée de 8 degrés Celsius il y a 56 millions d'années. Les gaz à effet de serre étaient, déjà à l'époque, à l'origine du réchauffement climatique.

Bruno Knellwolf / ch media

Nous ne sommes pas en train de vivre le premier réchauffement climatique. Il y a 56 millions d'années, notre planète a subi l'un des changements climatiques les plus importants et les plus rapides de son histoire. Il s'agit de la plus forte perturbation climatique de toute l'ère cénozoïque, la nouvelle ère terrestre, qui a commencé il y a 65,5 millions d'années et se poursuit aujourd'hui.

A l'époque, une augmentation de 5 à 8 degrés Celsius s'est produite. D'un point de vue géologique, cela s'est déroulé sur une courte période de 5000 ans. Cet extraordinaire épisode de réchauffement de la planète a duré environ 200 000 ans et a entraîné de nombreuses extinctions, tant dans les océans que sur la terre ferme.

La cause de ce phénomène était une forte concentration de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane. C'est précisément ces deux gaz à effet de serre qui, aujourd'hui encore, polluent gravement l'atmosphère terrestre. Tout comme aujourd'hui, ces gaz pourraient avoir été libérés par plusieurs phénomènes, probablement combinés: libération de méthane par le fond marin, dégel soudain et important du permafrost et magma, roche en fusion injectée dans les sédiments organiques de la bordure ouest de la Norvège.

L'origine de ces événements est encore controversée, écrivent les chercheurs Lucas Vimpere et Sébastien Castelltort de l'Université de Genève dans la revue spécialisée Geology. L'impact d'une météorite ainsi que les effets de volcans intenses dans les profondeurs de l'Atlantique Nord pourraient être responsables de ce phénomène.

Pluies saisonnières importantes

Les parallèles avec le changement climatique actuel influencé par l'homme sont nombreux. En conséquence, les conclusions genevoises tirées de l'analyse des sédiments des eaux profondes du golfe du Mexique sont riches d'enseignements.

Le réchauffement de la planète a entraîné une augmentation des précipitations saisonnières, c'est-à-dire des fortes pluies, qui ont entraîné de grandes quantités d'argile dans l'océan. Cela a rendu les mers inhabitables pour de nombreux êtres vivants, en raison de la turbidité de l'eau (phénomène qui la rend trouble). Ce milieu est néfaste pour les animaux marins et les plantes, notamment les coraux.

Le scénario pourrait se répéter aujourd'hui. En effet, les derniers rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) montrent également une augmentation de la saisonnalité et de l'intensité des pluies. Ainsi, les systèmes sédimentaires pourraient également être déstabilisés, écrivent les chercheurs. Leurs données doivent maintenant être intégrées dans les calculs des modèles climatiques.

