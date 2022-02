Le GIEC publie son dernier rapport et c'est alarmant

Agir, c'est maintenant ou jamais. C'est (un peu) la conclusion du dernier rapport publié par le GIEC lundi quant au réchauffement climatique. Plusieurs solutions d'adaptation sont néanmoins possibles.

Les ressources de notre planète s'amoindrissent et il est urgent d'agir selon le GIEC. Image: Shutterstock

Le Groupement intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) tire la sonnette d'alarme. Les preuves scientifiques accumulées ne laissent pas de doute. Selon son dernier rapport, la situation est dramatique et il serait urgent d'agir.

Pour cette nouvelle mise à jour, les 270 auteurs principaux, dont six de Suisse, ont évalué plus de 34 000 publications et traité plus de 62 000 commentaires, a indiqué l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) dans un communiqué.

«C’est un vrai signal d’alarme, nous espérons qu’il sera entendu» Rachel Warren, professeur à l'Université de East Anglia et auteur dans ce volet

Dans leur analyse, les scientifiques montrent que les changements climatiques portent déjà atteinte à l’homme et à la nature aujourd'hui: catastrophes naturelles, maladies ou plus récemment l'éruption de l'Etna et les inondations en Australie sont des exemples plus qu'évidents.

Suivant l’ampleur que le changement climatique infligera au monde, les risques se multiplieront à partir de 2040. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, plus ils surviendront en même temps, plus il sera difficile d’en maîtriser les impacts.

L'urbanisation , peut-être une solution

Les scientifiques ont néanmoins constaté que des efforts sont entrepris dans toutes les régions du monde mais l’adaptation ne suit pas le rythme des changements. L’écart ne cesse d'ailleurs de se creuser, écrivent les auteurs. En clair, ça ne suffit pas.

Le GIEC est clair: la capacité d’adaptation des systèmes humains et naturels atteindra bientôt ses limites. Renforcer mondialement la capacité de résistance aux effets des changements climatiques est plus urgent qu’on ne le pensait jusqu’à présent, selon les experts.

«Si les gouvernements, la société civile et le secteur privé mettent ensemble l’accent sur la réduction des risques ainsi que sur plus d’égalité et de justice, un développement résilient au climat sera possible»

Il faut non seulement atténuer les changements climatiques, mais aussi préserver la biodiversité ainsi que les écosystèmes et exploiter les opportunités offertes par l'urbanisation, a conclu le communiqué. (ats/sia)