Ce skieur français a eu très très peur et il a tout filmé

Ce skieur français a eu très très peur

Un skieur a frôlé le pire en tombant dans une crevasse dans la station de La Grave en France voisine. Heureusement, plus de peur que de mal.

Ce skieur a eu la peur de sa vie, en tombant dans une crevasse dans la station de ski française de La Grave. Sa caméra embarquée a filmé le spectaculaire accident.

Le freerider a eu beaucoup de chance: il a été sauvé de la crevasse sain et sauf par des amis. Un sauveteur a déclaré:

«Ce furent les 20 minutes les plus longues de notre vie»

Le skieur français a expliqué dans les commentaires sur son compte Instagram, que pour s'en sortir «il a tranquillement mis les skis sur le sac, crampons, piolet et un petit bout de corde des copains».

Mésaventure semblable en 2015 pour un autre skieur

En 2015, un adepte du hors piste, Benjamin Spilthooren, avait déjà frôlé la correctionnelle en tombant dans une crevasse. Skiant sur le glacier du Strahlhorn en Valais, le malheureux était tombé six mètres plus bas, avant d'être secouru une trentaine de minutes plus tard par un guide.

