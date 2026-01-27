Le batteur jamaïcain Sly Dunbar pose au Jazz Cafe de Londres le 23 juin 2005. Image: Redferns

Sly Dunbar, star du reggae, est décédé



Le batteur jamaïcain Sly Dunbar, qui avait notamment collaboré avec les Rolling Stones ou encore Serge Gainsbourg, est décédé.

Plus de «International»

Le batteur jamaïcain Sly Dunbar, connu pour former avec le bassiste Robbie Shakespeare un duo mythique qui a façonné le son du reggae et collaboré avec les Rolling Stones, Serge Gainsbourg ou Bob Dylan, est décédé lundi, ont annoncé les autorités du pays.

«Adieu, Sly Dunbar! Repose en paix!», a écrit sur Instagram Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, en postant une photo de 1979 où il se tient aux côtés du batteur.

L'artiste est décédé lundi en Jamaïque, à l'âge de 73 ans.

«Sly and Robbie»

Surnommée «Sly and Robbie», la section rythmique qu'il formait avec Robbie Shakespeare, décédé en 2021, avait accompagné les plus grands noms du reggae comme Black Uhuru, le co-fondateur des Wailers Peter Tosh, Gregory Isaacs, ou Lee «Scratch» Perry.

«Sly était un architecte du son. Aux côté de Robbie Shakespeare, il a posé les fondations de l'ère du reggae et du dancehall» Premier ministre de Jamaïque Andrew Holness

Au tournant des années 1980, leur talent les avait porté au-delà des frontières de l'île caribéenne et les avait fait côtoyer aussi bien les chanteuses Grace Jones et Madonna que la figure du folk Bob Dylan.

«Aux armes et caetera»

Serge Gainsbourg avait lui aussi fait appel à Sly and Robbie sur les deux albums de reggae qu'il avait enregistrés en Jamaïque, «Aux armes et caetera» et «Bad News From the Stars».

Le duo a également joué avec la chanteuse Sinead O'Connor sur l'album de reprises de reggae «Throw Down Your Arms» en 2005.

En tant que producteurs, Sly Dunbar et Robbie Shakespeare ont donné naissance à quelques-uns des hymnes du dancehall dans les années 1990, dont le célèbre «Murder She Wrote» de Chaka Demus and Pliers.

La paire avait triomphé aux Grammy Awards avec leur album «Friends» en 1998.

(afp)