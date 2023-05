Que pensez-vous de la nouvelle tête des Schtroumpfs selon la vision de Tébo?

C'est Schtroumpfement bien, on veut du sang neuf! On s'en Schtroumpf, non? Je ne lis que Astérix de toute façon... C'est pas mal, mais je préfère leur tête originale. Non, c'est non! On en touche pas à des monuments!