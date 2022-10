Evan Peters est fascinant dans la peau de Jeffrey Dahmer. Mais certains internautes n'arrivent pas à faire la distinction. Image: Netflix

Malaise: des internautes idolâtrent le «cannibale» Jeffrey Dahmer

Depuis sa sortie sur Netflix, la série Dahmer fait couler beaucoup d'encre. Un succès populaire et des commentaires inattendus à propos du serial killer. Certaines personnes ayant vu la série le regrettent et l'idolâtrent.

La face sombre de l'être humain est à son paroxysme dans la nouvelle création de Ryan Murphy. Jeffrey Dahmer en fait frissonner plus d'un, en dégoûte la majorité et donne une nausée tenace quand le fabuleux acteur Evan Peters campe le rôle de ce serial killer. Une performance et un show qui font froid dans le dos.

Une fois la mini-série avalée d'une traite, des internautes ont choqué les internets en regrettant la mort du psychopathe cannibale. Sur TikTok, des jeunes femmes ont décidé d'afficher leur soutien au meurtrier assassiné en 1994 derrière les barreaux.

Des crimes «pas si violents»

Certains commentaires vont jusqu'à dire que les crimes du cannibale de Milwaukee «n'étaient pas si violents». Malaise.

Un compte Twitter a compilé plusieurs réactions scandaleuses. Comme celle-ci:

«Il ne leur a pas fait tant de mal, il les a juste drogués et les a étranglés ou encore» Une personne qui n'a probablement pas regardé la série jusqu'au bout.

Alors que les messages polémiques continuent à fleurir sur le réseau social, des réactions prennent une tournure semblable à celle d'un autre criminel: Ted Bundy. Une affection incompréhensible pour le tueur qu'un internaute a décidé de partager:

«Mon homme préféré. Je ne l'idolâtre pas mais je me sens si mal pour lui. Il avait besoin d'aide et de compagnie» Un utilisateur TikTok

Et c'est toujours sur TikTok qu'une autre utilisatrice du réseau social ose même dire qu'elle aimerait «qu'il soit encore en vie pour lui écrire.»

Plusieurs personnes ont rappelé qu'il faut éviter d'idolâtrer des gens qui ont fait des choses graves. On appelle ça: la «bad boy fantasy». Même Mariah Carey en a fait une chanson.

Outre ces réactions déplacées, la série Dahmer est en train de battre des records d'audience sur Netflix. Elle se trouve dans le top 5 des séries les plus regardées durant leur première semaine, avec près de 200 millions de vues.

(svp)