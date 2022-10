Accusé de coucher avec des mineurs, un célèbre streamer énerve Twitter

Sur Twitter, elle expose Sardoche en montrant des messages où ce dernier assume pleinement ces actes. Il qualifie également ces jeunes mineurs de «proies» , de quoi enrager les internautes. La jeune femme explique également avoir en sa possession «des dossiers entiers de comportements problématiques avec des femmes, certains plus récents que d’autres», mais n'en dira pas plus par crainte de représailles.

«J'ai un plan pour te violer»: bienvenue dans l'enfer des streameuses

Montages photos à caractère pornographique, dickpics à gogo, menaces de viol et dépression: c'est ce que vivent de trop nombreuses streameuses sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Twitch. Devant un harcèlement chronique et quotidien, quelques-unes ont décidé d'exposer l'envers du décor, captures d'écran et sinistres enregistrements à l'appui.

«Je suis fatiguée et il est temps que je vous explique». Voilà comment débute le thread explosif de la streameuse Maghla, alias Maghlarnaque, sur Twitter. Elle est l'une des Françaises les plus connues sur la plateforme Twitch, sur laquelle elle partage à ses quelque 693 000 abonnés du contenu lié à des jeux vidéo, avec un petit faible pour les jeux d'horreur. Mais désormais, la Française est à bout, et elle a décidé de le faire savoir.