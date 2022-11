Dylan Thiry se fait violemment critiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir un produit soi-disant miracle contre le cancer. instagram

Contre les cellules «cancérigeuses», Dylan Thiry a un produit miracle

Oubliez la chimio... c'est so 2021! L'influenceur vivant à Dubaï fait la promotion de «quelque chose» d'incroyable: un traitement contre les «cellules cancérigeuses». C'est encore mieux que le traitement contre les cellules cancéreuses.

«J'vais vous dire un truc qui est une dinguerie, c'est hallucinant... Unicity, ils ont quelque chose euuhh.. qui guérit... euuuh... les cellules cancérigeuses.» Ça, ce sont les mots de Dylan Thiry, influenceur installé à Dubaï, qui fait la promotion d'un tout nouveau produit pour guérir du cancer, un produit interdit en France et en Europe qui tue les cellules can-cé-ri-geuses. Oui, il l'a répété deux fois, non sans peine, avant de se faire reprendre par une personne hors champ: «Ah oui pardon, cancérigènes». Non, toujours pas Dylan. Si jamais, on parle de cellules cancéreuses.

Attention, c'est lunaire👇

Vidéo: twitter

Dans une vidéo postée le jeudi 10 novembre sur Snapchat, le Luxembourgeois révélé dans l'émission Koh-Lanta en 2017 a vanté les vertus de gélules censées guérir du cancer. «C'est pas vendu en France ni en Europe parce que c'est interdit. Ils veulent pas! C'est beaucoup plus intéressant pour eux que vous alliez à l'hôpital et que vous payiez une blinde», poursuit le complotiste avant de fournir un lien vers un site. Terminé le cancer! En plus de ne pas mourir, vous profitez d'une réduction grâce au code promo de Dylan Thiry! Elle est pas belle la vie? Comment sait-on que ça marche vraiment? Tout simplement parce que Dylan a juré de dire la vérité. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme preuve?

L'influenceur s'est fait dézinguer sur TikTok et sur Twitter d'abord pour dire «cancérigeuses» au lieu de «cancéreuses», ensuite pour louer les vertus de vitamines «100% naturelles qui sont extrêmement bonnes pour la santé» et qu'on trouve aux Emirats arabes unis.

«Je ne sais pas ce qu’il a au bras droit, mais à "cancérigeuse" j’ai eu envie de lui faire la même chose au deuxième» Un internaute sur Twitter

Face à ce tollé, Dylan Thiry a supprimé la vidéo ainsi que toutes les autres faisant la promotion de ce soi-disant produit miracle. Trop tard. Sur TikTok, l'humoriste Pierre-Emmanuel Jennar n'a pas raté l'influenceur et a rappelé que ce n'était pas le première fois que Dylan Thiry inventait des mots. Récemment, il avait parlé de «Libanie» au lieu du Liban.

Vidéo: extern / rest

Pour rappel, Dylan Thiry, c'est 1,6 million de followers sur Instagram. L'an passé, à la même époque, il disait même: «Quand t'es suivi par 1 million de personnes dont 22% de mineurs, tu peux pas dire tout et n'importe quoi. On essaie de montrer l'exemple.»

Ce n'est pas la première fois que l'influenceur est accusé d'arnaquer ses followers. Fin 2019, il organisait des concours pour gagner des écouteurs similaires aux AirPods. Plusieurs clients n'ont jamais reçu leurs commandes. Il est aussi accusé d'organiser des cagnottes suspectes pour des projets humanitaires qui ne voient jamais le jour.

