Humilié par Chabat, Hanouna le «Kim Jong-Un» va au clash

Après Boyard et la Nupes, le patron de TPMP a décidé de planter ses crocs dans le «Late» d'Alain Chabat. Qui aime bien châtie bien? Pas vraiment. Entre Hanouna et l'ex-Nuls, la brouille ne date pas d'hier et s'est formée sur une blessure narcissique.

Soyons réglo: si l'on s'en tient à l'Histoire récente, c'est Alain Chabat qui a commencé. Nananère. Jeudi soir, dans le cadre du late show qu'il déroule depuis une semaine sur TF1, l'ex-Nuls s'est payé (très) discrètement la tête de Cyril Hanouna.

Chabat a dit ça: «Vous le savez, on ne s’en est jamais caché, nous sommes en léger différé. Et par conséquent, nous ne sommes pas très au fait de votre actualité à vous, téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardaient. Tant de questions auxquelles vous seuls, derrière votre écran, avez la réponse: quel a été le score d’Angleterre-Iran, le dimanche 20 novembre était-il ensoleillé, François Hollande a-t-il remporté les élections présidentielles, la Banque du cœur est-elle enfin lancée?»

Dans son monologue d'introduction, Alain Chabat s'est badigeonné de sarcasmes pour prendre des nouvelles d'une mystérieuse «Banque du cœur». Un projet caritatif pour les «Français en grande difficulté financière», promis par Cyril Hanouna il y a quelques années et tué manifestement dans l'œuf.

Une gentille gifle que le patron de TPMP a peu appréciée. Le lendemain soir, fidèle à lui-même, Hanouna a empoigné Chabat par le col médiatique en tentant de lancer un scandale sur le prix du «Late» sur TF1 qui, selon lui, n'est rien d'autre que «l'accident industriel de l'année».

«On a des infos, sachez que l’émission coûte, à chaque numéro, 500 000 euros. C’est cinq millions les 10 émissions» Hanouna, vendredi soir dans TPMP.

Un détail qui a son importance: Chabat n'a aucun moyen de répondre en direct sur son plateau du «Late», puisque ses dix émissions ont été enregistrées il y a plusieurs semaines. Ce qui aurait pu être le début d'un clash en ping-pong a ainsi très vite pris des allures juridiques. Samedi, TF1 a officiellement saisi l'Arcom (ancien CSA) pour condamner des informations «dénigrantes» et «mensongères». «Toutes les personnalités invitées ont participé à titre gracieux et amical à ce show inédit et exceptionnel», précise encore le communiqué de la chaîne privée qui abrite le late show.

Hanouna, ce «Kim Jong-Un»

Mais pourquoi tant de haine? Pour comprendre la tension qui règne entre les deux stars que tout oppose, il faut remonter au mois de septembre 2018. A cette époque, une nouvelle saison du «Burger Quiz» cartonne en prime-time sur TMC, au point de pousser Hanouna à dévoiler son envie pressante de participer au jeu. Chabat, papa du «Burger Quiz», avait doucement giflé Baba, par une réponse plutôt franche et définitive.

«Je sais qu’il a envie, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire avec lui. Je le dis sans violence et sans haine, mais Hanouna, c'est non» Chabat à Yann Barthès, en septembre 2018.

A cette époque, Hanouna qui affirmait d'ailleurs avoir été «insulté» par l'ex-Nuls durant l'enregistrement d'un épisode du jeu, espérait le «croiser très vite». Histoire de régler ça entre cowboys? Quoiqu'il en soit, un mois plus tard, toujours sur le plateau du Burger Quiz, Chabat se payait son ennemi numéro un en le comparant (grosso merdo) à Kim Jong-Un.

Hanouna, le stagiaire

Il faut rappeler que la carrière de Cyril Hanouna n'a pas toujours été ce long fleuve d'argent, de scandales et de paillettes. Après avoir quitté le monde fascinant de la comptabilité (si, si), Baba avait pu dégotter un stage sur la chaîne Comédie!. Et son patron n'était autre qu'Alain Chabat. Si Hanouna jure aujourd'hui que l'ex-Nuls était «sympa» avec lui, il garde néanmoins le souvenir d'un type qui «ne lui adressait jamais la parole».

Alors que Baba n'a toujours pas digéré les soufflets successifs de son aîné, ces derniers jours, ce sont les Français qui semblent devoir choisir entre deux humours (et deux époques?) irréconciliables. Le pipi-caca absurde d'Alain et le rire plus gras et populiste de Cyril. Mais une différence notable s'échappe de leurs émissions respectives: si toutes les stars se bousculent sur le plateau du «Late», sur celui de TPMP il n'y aura toujours qu'une seule star, autoproclamée, au centre de tout et de tout le monde: Hanouna.