«Passer des examens avec ChatGPT, c'est bien»: une étudiante se confie

«Passer ses examens avec ChatGPT, c'est super»: une étudiante se confie

Carolina a triché avec ChatGPT et ça ne lui donne absolument pas mauvaise conscience. Elle estime que ce sont les universités qui doivent s'adapter.

Carolina est étudiante en master dans une université suisse. Elle a passé les derniers examens semestriels avec ChatGPT. Elle n'a pas mauvaise conscience. Elle pense plutôt que les universités devraient repenser leur système d'examen. Confession sans filtre. 👇

Mon entourage a attiré mon attention sur ChatGPT lorsque je me suis plaint de la pression du temps due aux examens semestriels. Je travaillais beaucoup à cette époque et je n'avais presque pas le temps d'étudier.

Depuis la pandémie, nous passons de nombreux examens sur place, mais sur ordinateur portable et livre ouvert. Cela signifie que les aides telles que les résumés et l'Internet peuvent être utilisées.

C'est pourquoi j'ai décidé d'apprendre la matière jusqu'à ce que je la comprenne, mais pas jusqu'à ce que je la connaisse par coeur. Ne rien faire du tout était hors de question. Sinon, je n'aurais pas pu évaluer si les réponses de ChatGPT étaient correctes.

Le seul risque était finalement qu'ils bloquent le site sur le réseau. Heureusement, cela ne s'est pas produit. Mais dans mon cas, cela n'aurait pas été grave non plus. En guise de préparation, j'ai déjà résolu l'examen de l'année précédente avec l'intelligence artificielle. Celle-ci nous a été fournie pour que nous puissions l'étudier.

Nous avions une heure et demie pour l'examen - au bout de 20 minutes, j'avais terminé. Carolina

Comme 80% des questions étaient identiques à l'examen de cette année et que j'avais enregistré l'ancien sur mon ordinateur portable, j'ai pu copier presque toutes les réponses. J'ai résolu le reste sur place avec ChatGPT. J'ai terminé au bout de 20 minutes et il me restait encore plus d'une heure.

J'ai profité de ce temps pour revoir les questions et les compléter.

Nous avons pu utiliser Google. J'ai simplement eu l'intelligence de chercher ChatGPT sur Google. Carolina

Mais je n'ai pas eu peur de me faire prendre. Tu vois où se trouve le surveillant dans la pièce. Si elle se tient près de toi, tu n'ouvres pas le chat à ce moment-là. En principe, je pense que j'ai respecté les règles. Nous avons pu utiliser Google. J'ai simplement eu l'intelligence de chercher ChatGPT sur Google.

De nombreux étudiants trichent de toute façon. Ils trichent aux examens ou font rédiger leurs travaux par des ghostwriters. Ce sont des choses que je n'ai jamais faites de toute ma vie d'étudiante. Et justement: Je n'ai pas enfreint les règles.

C'est pourquoi je n'ai pas mauvaise conscience. Lorsqu'une université organise plusieurs fois un examen presque identique, qu'elle le donne en plus à ses étudiants et qu'elle ne se demande pas si le mode est toujours d'actualité, je ne me sens pas mal d'utiliser certains moyens à mon avantage. On évolue avec son temps, non?

«Le système d'examen actuel est une blague, il est complètement dépassé» Carolina

Les universités devraient faire de même. Le système d'examen actuel est une blague, il est complètement dépassé. Le fait est que cette intelligence artificielle existe et qu'elle est de plus en plus intégrée dans notre monde du travail. Je connais des entreprises qui travaillent déjà avec.

Alors pourquoi ne pas apprendre à l'université comment s'en servir? Ce ChatGPT fournit énormément d'informations en très peu de temps. Nous devrions donc apprendre à les classer et à les vérifier.

D'ailleurs, je ne suis pas la seule. Ceux qui en ont eu la possibilité dans mon entourage ont passé leur examen avec ChatGPT. Les résultats ont été exceptionnels. Un de mes amis a obtenu deux fois la note 6. Pour ma part, j'ai d'ailleurs eu 5,5.

Cela vaut aussi pour les travaux. Je connais des gens qui ont rédigé des travaux de semestre de 40 pages. Pour ma part, j'utilise ChatGPT pour des apports créatifs, des compléments et des recherches. Mais là aussi: à la fin, je dois vérifier moi-même les sources. C'est pourquoi je ne pense pas avoir moins mérité mon diplôme que d'autres grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle.

De toute façon, nous ne pourrons pas passer nos examens de cette manière avant longtemps. Le professeur d'une connaissance a déclaré que l'université se procurait actuellement des logiciels pour bloquer ChatGPT. Si cela n'est pas possible avant les prochains examens, ils feront confiance à l'honnêteté des étudiants.

Enregistré et rédigé par Sina Alpiger