«De cheffe, j'étais devenue assistante»: le retour au job après un cancer du sein

Nataëlle Delacroix avait 40 ans lorsqu'on lui diagnostique un cancer du sein. Une onde de choc qui l'a transformée et incitée à chercher ses valeurs notamment dans son parcours professionnel. Comment reprendre le travail après cette épreuve? Récit d'une working mum qui ne lâche rien.

Nataëlle Delacroix a le sourire facile. La quadra, maman de deux garçons, nous accueille chez elle dans la campagne morgienne. «Je n'ai pas l'habitude d'être interviewée, mais vous verrez, je parle beaucoup», lance-t-elle d'un air amusé. Une fois les questions d'usage posées, la Grenobloise d'origine entre dans le vif du sujet.

«J'ai appris que j'avais un cancer à 40 ans, pile-poil, soit quelques semaines après mon anniversaire» Nataëlle Delacroix

L'annonce du diagnostic a eu lieu chez sa gynécologue le 19 juin 2018. Cancer du sein, stade 1, grade 3. «Le stade 1, c'est la localisation, donc il était situé dans mon sein et ne s'était pas encore propagé. Le grade, c'est la vitesse à laquelle il prolifère, soit, dans mon cas, rapidement», précise-t-elle. Passé le choc de l'annonce, Nataëlle et son mari se sont mis en «mode projet» selon ses propres termes. Il faut penser rapidement à l'organisation familiale et à la manière d'annoncer le diagnostic à leurs enfants. «C'était notre façon d'être acteurs et d'avoir l'impression de contrôler la situation», explique l'ancienne cheffe de projet.

Octobre rose Le mois d'octobre est considéré au niveau international comme le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Son symbole est le ruban rose. Ainsi, du 1ᵉʳ au 31 octobre, différentes campagnes visent à promouvoir la prévention, le dépistage précoce et la recherche dans le domaine du cancer du sein. Rappelons que la ligue suisse contre le cancer recommande le dépistage par mammographie chez les femmes âgées de plus de 50 ans tous les 2 ans. Les chances de guérison augmentent considérablement si le cancer est détecté précocement.

Arrêt maladie d'un mois renouvelable

Le travail était-il encore une préoccupation pour la Vaudoise à l'annonce de son cancer du sein? Oui, répond la jeune femme qui travaillait alors à 60% dans une entreprise de cosmétique et à 40% comme indépendante.

«Je ne voulais pas m'arrêter de travailler, je ne voulais pas être une malade à plein temps» Nataëlle Delacroix

Mais il n'y aura pourtant pas de discussion sur l'arrêt maladie complet d'un mois signé par sa gynécologue. «Elle m'a dit que j'allais avoir beaucoup de rendez-vous médicaux. Je n'imaginais pas à ce moment-là ce qui m'attendait.» Et ce qui attend Nataëlle, c'est l'intervention chirurgicale pour l'ablation de la tumeur, suivie de la chimiothérapie, toutes les trois semaines, entre les mois d'août et octobre. Puis, enfin, de la radiothérapie, cinq jours de suite, sur cinq semaines d'affilée (25 séances au total), «un vrai job à mi-temps», plaisante-t-elle.

Les traitements s'enchaînent et les arrêts maladie aussi, 1 mois, puis 2, puis 5 et enfin 10 mois. Durant cette période qu'elle qualifie de «parenthèse», elle n'a pas eu de véritables échanges avec son employeur, traitant directement avec les ressources humaines.

«Mes collègues ont porté tout le côté humain, pas ma hiérarchie» Nataëlle Delacroix

En effet, Nataëlle s'est sentie particulièrement soutenue par ses collègues durant son absence, entre petits gestes et rencontres autour d'un verre, les discussions évitaient pourtant subtilement le sujet de travail. «J'étais anxieuse quant à mon retour au bureau», avoue l'ancienne cheffe de projet. Elle fait une pause et précise:

«Avant mon cancer, je me posais déjà des questions sur mon travail et durant la maladie j'étais stressée à l'idée d'y retourner» Nataëlle Delacroix

Guérie et après?

Et les appréhensions de Nataëlle vont se révéler à son retour au bureau après dix mois d'absence. Tout d'abord, elle est confrontée à une nouvelle supérieure qui lui donne l'impression de «ne pas trop connaître ses compétences» et puis elle se rend compte que ses tâches ont changé.

«J'étais cheffe de projets marketing et je m'occupais de plusieurs dossiers. A mon retour, j'étais devenue une simple assistante»

Aux changements de tâches s'ajoutent les effets secondaires du traitement hormonal comme l'irritabilité et «les sautes d'humeur». Mais ceux-ci sont aussi le reflet d'un besoin de changement dans sa carrière professionnelle, explique la Grenobloise d'origine.

«Je me sentais chanceuse et je voulais montrer que je pouvais m'investir dans mon job. Quand j'ai obtenu une promotion et une augmentation de mon taux d'activité, je pensais que les choses se remettraient en place, mais ça n'a pas été le cas.» Nataëlle Delacroix

Finalement, Nataëlle Delacroix est licenciée en juillet 2020 soit un peu plus d'une année après son retour au bureau. Elle affirme que la collaboration ne pouvait plus durer car «personne ne trouvait son compte», mais elle l'a vécu comme un échec professionnel important.

La voilà donc, été 2020, rétablie d'un cancer, mais au chômage.

«Lorsque l'oncologue m'a dit "on vous remet 40 ans d'espérance de vie", je me suis demandé ce que j'allais en faire» Nataëlle Delacroix

Nataëlle se tourne alors vers l'association genevoise Action Margaux qui accompagne les personnes atteintes de cancer ou en rémission à la recherche d'un emploi. Elle fait alors un bilan de compétence, redéfinit ses valeurs professionnelles, mais aussi personnelles.

«Mon cancer m'a appris à mieux me connaître et à ressentir de la gratitude. Je ne m'inquiète plus pour de petites choses»

Après une année et demie de chômage, elle retrouve un emploi à 60% en tant que marketing manager dans une start-up spécialisée dans les tuiles solaires, un travail «dans un environnement sain et qui a du sens». Et que retient-elle de ces quatre années qui se sont écoulées depuis l'annonce de son cancer et sa vie actuelle? Elle sourit et nous montre avec fierté le premier livre qu'elle vient de publier aux éditions Kiwi romans. Intitulé Perruque, jus vert et ruban rose, il retrace son combat contre le cancer sur un ton positif et parsemé d'humour.

«J'ai toujours aimé écrire et je suis en train de réaliser un de mes rêves» Nataëlle Delacroix