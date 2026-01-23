en partie ensoleillé-1°
Francis Buchholz, bassiste des Scorpions, est décédé

German Rock musician Francis Buchholz, of the Scorpions, plays bass guitar as he performs onstage at the Aragon Ballroom, Chicago, Illinois, July 25, 1980. Behind him is bandmate Rudolf Schenker, on g ...
Le musicien de rock allemand Francis Buchholz, du groupe Scorpions, joue de la basse sur scène à l'Aragon Ballroom de Chicago, dans l'Illinois, le 25 juillet 1980.Image: Archive Photos

Le bassiste allemand Francis Buchholz est décédé. Il a joué un rôle déterminant dans la période la plus faste du groupe de rock Scorpions.
23.01.2026, 16:2923.01.2026, 16:29
t-online

Le groupe Scorpions a fait ses adieux à son bassiste Francis Buchholz. Il est décédé à l'âge de 71 ans, comme l'ont annoncé jeudi sa femme Hella et leurs enfants sur les réseaux sociaux . Il a succombé à un cancer.

Dans un message publié sur Facebook, la famille a écrit : «C’est avec une profonde tristesse et le cœur lourd que nous vous annonçons le décès de notre cher Francis, survenu hier après une lutte silencieuse contre le cancer. Il nous a quittés paisiblement, entouré d’amour.»

«Nous avons le cœur brisé. Durant son combat contre le cancer, nous sommes restés à ses côtés et avons affronté chaque épreuve en famille, comme il nous l’a appris», poursuit le communiqué.

La famille s'est également adressée à ses fans, les remerciant pour «la loyauté, l'amour et la confiance inébranlables qu'ils lui ont témoignés tout au long de son incroyable parcours de vie».

«Still Loving You»

Francis Buchholz a été membre des Scorpions de 1973 à 1992, durant la période la plus faste du groupe. Les Hanovriens ont composé des tubes tels que «Rock You Like a Hurricane», «Still Loving You» et «Wind of Change».

Peu après le succès mondial de l'album «Crazy World» en 1992, Buchholz se retira des tournées. Après la naissance de ses jumelles, il se consacra à sa vie privée.

Francis Buchholz laisse dans le deuil son épouse et leurs enfants: leur fils Sebastian et leurs filles jumelles Louisa et Marietta.

