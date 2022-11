Préparez-vous: la prochaine mise à jour de WhatsApp va tout changer

Traduit et adapté de l'allemand par mndl

Whatsapp, qui appartient au groupe Meta de Mark Zückerberg, compte plus de deux milliards d'utilisateurs actifs par mois dans le monde.

En plus de Facebook, Meta possède également Instagram et Whatsapp.

En plus de Facebook, Meta possède également Instagram et Whatsapp. Image: shutterstock

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Il sera, en outre, possible d'envoyer des notifications à tous les groupes d'une communauté. Une vidéo de Whatsapp accompagnant le message permet d’en savoir un peu plus sur ce fonctionnement: sur les appareils Android, le bouton pour cette fonction devrait se trouver sur l'écran, sur les appareils Apple, celui-ci devrait être positionné en bas.

Celui qui a, par exemple, deux ou trois groupes avec différents cercles d'amis pourra les enregistrer dans un supergroupe. Une telle communauté doit permettre une meilleure vue d'ensemble et un passage plus facile entre les groupes réunis.

Les anniversaires constituent l'excuse numéro un dans la création de ces discussions groupées. Problème: on y perd rapidement la vue d'ensemble. Les développeurs du service de messagerie américain ont trouvé la solution.

Les cheminots allemands ont droit à des tenues non genrées

Plus de «Société»

Le service de messagerie a annoncé le déploiement d'une nouvelle fonction: «les communautés». Elle permettra de rassembler plusieurs groupes de discussion dans un même espace. Et ce n'est pas la seule surprise.

TikTok donne des conseils sur le monde du travail et c'est pas si con

Antisémitisme: Kanye West dérape à nouveau, Instagram et Twitter sévissent

Les plus lus

OVNI: un rapport américain secret dévoile enfin une explication sérieuse

La question de l'existence, ou non, d'extraterrestres n'a toujours pas trouvé de réponse. Toutefois, un rapport secret devrait apporter de nouvelles informations sur les observations d'ovnis.

Lundi, les services secrets américains ont remis un document secret sur les raisons d'un grand nombre d'observations d'OVNI au Congrès, à Washington. Le document doit permettre d'apporter des réponses aux incidents jusqu'ici inexpliqués. C'est ce que rapporte le New York Times citant des sources anonymes, qui se basent sur des conclusions de rapports et enquêtes du Pentagone et des services de renseignement.