Voici le navigateur préféré des Suisses, et c'est le pire en termes de sécurité

Mais pas de panique. Il est important de noter que le nombre de failles auxquelles fait face Chrome chaque année par rapport à ses concurrent, est principalement dû à son succès inégalable : le logiciel de Google étant le plus populaire, il est, de fait, celui qui attire le plus l'attention, tant aux yeux des utilisateurs lambda que des hackeurs.

Alors qu'il se trouve être le logiciel Web le moins apprécié des Suisses et des Suissesses, Opera a su, contrairement à ses concurrents, lutter contre tous les types de failles informatiques , en 2022. Et ce n'est pas tout.

Avec 51,5 % de taux d'utilisation suisse , Chrome prend la tête des navigateurs Web les plus populaires du pays, suivi de loin par Edge, le navigateur Web de Microsoft, et Safari, qui appartient à Apple . Firefox, développé par l'entreprise américaine Mozilla, et le norvégien Opera, ferment le classement .

Jamais autant de Suisses et Suissesses n'ont utilisé Google Chrome que durant ces cinq dernières années. D'après une analyse de fond publiée en septembre 2022 par l'outil de statistiques de visiteurs en ligne gratuit Statscounter Globalstats , le navigateur Web de Google serait le plus utilisé parmi tous les autres disponibles.

D'après une récente enquête, un Suisse sur deux surferait sur le Net à l'aide de ce navigateur Web. Or, une autre étude parue il y a quelques jours révèle qu'en comparaison à ses concurrents, il est le plus vulnérable face au piratage. Elle présente toutefois le logiciel qui, a contrario, mérite toute votre confiance.

Twitter a pris une décision sur le porno et ça va plaire aux plus radins

Poutine est de plus en plus critiqué en Russie et c'est une stratégie du Kremlin

«Ils mettaient leurs doigts en nous»: Paris Hilton révèle des abus en internat

Elle incarne ce que les States ont de meilleur et de pire: le bling, le fake, le chic, le choc et le fric à gogo. Pourtant, l'enfance de l'héritière la plus célèbre du monde ne s'est pas cantonnée à ce petit cocon pailleté. Depuis 2021, Paris Hilton dénonce les abus sexuels et les sévices subis en internat quand elle était mineure. Récit.

«Même si vous ne lisez pas les tabloïds, vous ne pouvez pas lui échapper», écrivait la journaliste Kay S. Hymowitz dans un article pour le City Journal au sujet de Paris Hilton, en 2006. Presque vingt ans plus tard, la formule tient toujours.