Recherches d'emploi: attention à cette nouvelle arnaque

Toujours dans le quotidien économique, un responsable du réseau social explique que les attaques sont nettement plus «sophistiquées et intelligentes».

En 2021, ces arnaques au faux recrutement avaient déjà rapporté 200 millions de dollars aux Etats-Unis. En 2022, c'est un coût de près de 388 millions de dollars. Soit près de 4 000 dollars par escroquerie, comme le souligne le Financial Times .

Ces escrocs de LinkedIn se font passer pour des recruteurs ou de futurs employeurs. Ils reproduisent parfaitement de vraies annonces et des sites miroirs de véritables entreprises qui recrutent. Ils contactent les candidats via la messagerie de LinkedIn.

Au Etats-Unis, comme le souligne Franceinfo, ce sont plus de 90 000 hameçonnages qui ont été recensées par l’autorité américaine de la concurrence .

