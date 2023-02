Whatsapp lance une fonctionnalité qui vous sauvera du malaise

Modifier un message après qu'il est été expédié sera disponible au cours d'une future mise à jour de Whatsapp. Aucune date de lancement n'a, cependant, été dévoilée. S'il s'agit d'une nouveauté pour les utilisateurs de Whatsapp, l'édition post-envoi n'est de loin pas une révolution dans le domaine de la Tech. Bien avant l'application de messageries instantanées, ses concurrents offraient déjà cette possibilité: Apple et son iMessage, Twitter avec son offre Twitter Blue ou encore Google et son Google Chat comptent parmi les précurseurs. (mndl)

Si la suppression d'un message sur Whatsapp après l'avoir envoyé est bel et bien possible, il n’existe néanmoins toujours pas d’option visant à le modifier après coup. Mais la donne pourrait bientôt changer. D'après les recherches du toujours très bien informé WABetaInfo révélées mercredi , l'application mobile mettrait au point une fonctionnalité qui permette d'éditer un message déjà transmis :

Tous les héros ne portent pas de cape

Deux étudiants courageux de Manchester, en Angleterre, ont sauvé un chien tombé dans un canal.

Deux étudiants de 20 ans, Jack Spencer Furmston et Ben Camphor, rentraient chez eux lorsqu'ils ont remarqué le propriétaire d'un chien tenant sa laisse le long du mur du canal d'Ancoates à Manchester. Au bout de la laisse, un chien, se débattant dans l'eau et tentant en vain de grimper le mur. La vidéo, filmée le 13 février dernier, montre que Sumak, le chien, flottait depuis un certain temps avant que le propriétaire n'appelle à l'aide. L'animal avait du mal à s'accrocher aux parois du canal, car il était de plus en plus épuisé.