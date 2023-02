Plusieurs autres nouveautés pourraient bientôt arriver sur TikTok. Image: Shutterstock

Vous adorez TikTok? Cette nouvelle ne va pas vous plaire

L'application préférée de la Gen Z devrait prochainement se parer d'un système qui contraint celle-ci à payer pour visionner des vidéos. Les nouvelles priorités de TikTok tendent à s'aligner à celles de la concurrence.

Plus de «Société»

Il faudra bientôt mettre la main à la poche pour regarder certaines vidéos sur TikTok. C'est ce qu'a annoncé lundi The Information dont le rapport fait état de la mise en place dès les «prochains mois» d'un paywall sur le réseau social chinois. Ce système restrictif devrait permettre aux créateurs de contenu de faire payer leurs utilisateurs avant le visionnage de leurs vidéos.

Toujours d'après les sources du site d'informations technologiques, plusieurs autres nouveautés pourraient de même bientôt affleurer sur le réseau social chinois. Parmi elles, la rémunération des créateurs ayant plus de 100 000 abonnés. Ici, l'agenda semble plus précis: le lancement de cette innovation devrait être mis en pratique au cours du mois de mars.

Cet article pourrait vous intéresser: Avez-vous remarqué cette nouvelle option sur votre Instagram?

Priorité aux créateurs de contenu

Pourquoi cette soudaine envolée de changements? The Information énonce une volonté «d'encourager et d'élargir le groupe de créateurs de contenu». L'engagement, non seulement du public, mais aussi de ceux dont la créativité est la base même de ce genre de plateforme serait devenu «une priorité» chez nombre des concurrents de TikTok.

Devenu l'application la plus populaire de l'année 2022, constatait en janvier dernier Phonandroid, le réseau social chinois semble donc n'avoir qu'une seule ambition: maintenir son règne dans le secteur. A noter que TikTok doit en partie son succès à de nombreux challenges problématiques. Le dernier en date qui a suscité l'effroi chez plusieurs parents: «Le jeu de la cicatrice».

Si vous ne voyez pas de quel challenge on parle: Voici la dernière tendance made in TikTok qui va vous énerver

(mndl)

D'autres tendances TikTok qu'on vous déconseille de suivre: