Société
People

Lily Phillips a décidé de se faire repabtiser

Après avoir a couché avec 100 hommes en un jour, Lily Phillips prend une décision
Lily Phillips s'est fait baptiser à nouveau après son défi sexuel.Image: instagram/lilyphillip_s

Après avoir couché avec 100 hommes, elle se fait baptiser

L'actrice pornographique avait fait le buzz avec son «sex challenge». Aujourd'hui, la jeune femme de 24 ans souhaite retrouver la foi.
05.01.2026, 16:5405.01.2026, 16:54

Coucher avec 100 hommes en 24 heures: c'est l'objectif que s'était fixé Lily Phillips fin 2024 – et elle l'a mené à bien.

Ce que cache le «dogging tour» de celle qui a couché avec 100 hommes

Le record de l'actrice pornographique de 24 ans a suscité la stupeur, l'indignation ou l'amusement dans le monde entier. Désormais, la Britannique semble vouloir retrouver le chemin de Dieu.

Ainsi, peu avant la nouvelle année, Phillips s'est fait baptiser une seconde fois. «Je pense que je m'étais un peu éloignée de la religion pendant un certain temps et que j'avais longtemps refoulé cela», a confié l'influenceuse au magazine Us Weekly. Pour justifier ce retour à la foi, Phillips a évoqué sa vie privée:

«Il s'est passé quelque chose de très important qui m'a fait ressentir le besoin de parler à nouveau avec Dieu»

Le baptême de Lily Phillips 👇

Vidéo: extern / rest

«Je ne défends pas des valeurs traditionnelles»

Lily Phillips avait déjà été baptisée dans la religion catholique durant son enfance. Sa décision de se faire baptiser à nouveau aurait été saluée par ses proches. Elle a expliqué au magazine américain:

«Ils étaient aux anges. Ma famille a toujours été religieuse»
Celle qui a couché avec 100 hommes en un jour a un nouveau projet

Malgré ce nouveau baptême, Phillips ne partage pas toutes les convictions catholiques:

«Je ne me définis certainement pas comme une chrétienne traditionnelle»

Elle précise ainsi qu'elle n'est pas opposée au mariage homosexuel et qu'elle se bat pour le droit à l'avortement. «Je ne défends pas forcément des valeurs traditionnelles. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas être chrétienne.»

(sav)

